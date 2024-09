Fra aksjefall til gode kjøp?

Head of Scandinavia

Markedene preges av enorm nervøsitet. Glem ikke at aksjefall kan gi muligheter.

Aksjer i Nvidia for 297 milliarder dollar ble solgt i starten av september, og det utløste kursfall på børsene i USA, Asia og Europa. Amerikanske myndigheter undersøker selskapet for mulig brudd på konkurranselovgivningen. Investorene, som i forveien var temmelig lunkne over det flotte regnskapet Nvidia nylig avleverte, løp mot utgangsdøren.

Kjøpsmuligheter

Men på veien ut svingdøren, møtte de kjøperne. De som ser verdien i fallende aksjekurser og handler når frykten stiger. For når en aksje selges, er det en kjøper i den andre enden. Kanskje er det deg? Og hvis du er ut jakt etter gode kjøp, kan det være smart å være våken nå i et tradingperspektiv. Det er stor nervøsitet i markedene, og panikken brer seg bare et nøkkeltall er marginalt dårligere enn forventet.

Dette skjedde blant annet da de såkalte ISM PMI-tallene fra USA, som i korte trekk er et mål på tempoet i økonomien blant produksjonsbedriftene, landet litt lavere enn ventet. Sammen med den litt skuffende amerikanske jobbrapporten for juli, ble tvilen sådd omkring styrken på den amerikanske økonomien. Jobbrapporten for august viste også et lavere antall nye jobber enn markedet forventet. Markedet forventer fortsatt en rentenedsettelse den 18. september, og det er cirka 50/50 blant analytikerne om renten blir senket med 0,5 prosentpoeng eller kun 0,25.

Proteksjonisme skaper bekymring

En av de største bekymringene blant investorer akkurat nå er økt proteksjonisme, særlig mellom USA og Kina. De to økonomiske stormaktene, og Europa, har den siste tiden innført nye handelshindringer, noe som legger press på global handel og skaper usikkerhet for eksportorienterte selskaper. Kinas økonomi som lenge har vært en viktig motor i verdensøkonomien, viser tegn til svakhet. Etterspørselen i Kina har vært svakere enn ventet, noe som påvirker alt fra råvarepriser til salget av luksusvarer. Dette har rammet selskaper med stor eksponering mot Kina, og frykten er at nedgangen kan forsterkes.

Fallende oljepris

Oljeprisen har også vært på vei nedover, delvis som følge av svak etterspørsel fra Kina, men også grunnet økt produksjon fra andre oljeproduserende land. Fallende oljepris indikerer trolig forventninger om lavere global vekst og en mulig resesjon i USA. Et fat Brent olje koster nå omkring 73 dollar, ned fra nesten 88 dollar i juli. Svak kinesisk etterspørsel viser seg også i kobberprisene, som har falt 20 prosent siden mai. Det har medført kursfall på globale mineselskaper som Rio Tinto og BHP.

Problemer i Europa

I Tyskland har Volkswagen heist det store advarselsflagget og stenger nå for første gang bilfabrikker i landet. Selskapet er rammet av både svak etterspørsel i Kina og økt konkurranse fra kinesiske bilprodusenter, som er raskt på vei inn på det europeiske markedet med rimeligere elektriske biler. Samtidig har etterspørselen etter elektriske biler falt. I juli var kun 12 prosent av solgte biler i Europa elektriske. Aksjekursen til VW har falt 27 prosent det siste halve året. Svake markedsforhold og en svært begrenset likviditet i aksjen gjør at den nå kan kjøpes til en P/E omkring 3. Volkswagens bekymringer er symptomatiske for en svekket europeisk konkurranseevne, noe som står øverst på dagsordenen hos bekymrede politikere i Brüssel.

Gode muligheter

Det hjelper ikke på de dystre markedsprognosene at konflikten i Midtøsten forblir fastlåst og har potensiale til å bre seg videre i regionen. Heller ikke i Ukraina er en løsning innen synlig rekkevidde.

Likevel er mange mest opptatt av hva de økonomiske nøkkeltallene sier og hva sentralbanksjefene finner på. Markedene vil trolig forbli ustabile en god stund fremover. Det kommer sannsynligvis flere korreksjoner. Det kan gi kjøpsmuligheter i mange sektorer, naturligvis med den risiko som følger med vibrasjonene i aksjemarkedet.



CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.