Dra til sjøs – for en profitt

Mens UPS og andre logistikkfirmaer melder om oppbremsing i varehandelen og svakere finansielle resultater, ser det helt annerledes og svært positivt ut på verdenshavene. Mye av profitten drives imidlertid av geopolitiske spenninger og uro i Rødehavet.

Containerratene har skutt i været i år, selv om de har falt litt de siste ukene. Ratene er rute-spesifikke, og det er spesielt ruten mellom Shanghai og den amerikanske vestkysten som nå faller. Likevel er prisen høy: det koster omkring 7 100 dollar å få fraktet en 40-fots container fra Shanghai til Los Angeles, mot omkring 2 000 dollar i starten av januar. De høye fraktratene gir rederiene et tiltrengt løft i inntjeningen, men aksjekursene følger ikke helt med. Spesielt ikke for de europeiske rederiene som Maersk og Hapag-Lloyd. Det har en helt naturlig forklaring.

Ny tonnasje på vei

De høye fraktratene forventes å være kortvarige. I sin delårsrapport for første kvartal skrev Maersk at kapasiteten økes netto med 2 til 3 prosent i kvartalet og at denne nye tonnasjen forventes å presse ratene fra tredje kvartal. Uroen i Rødehavet medfører lengre seilingsruter, som absorberer en del av den økte kapasiteten. Skulle situasjonen normaliseres, forventes ratene å falle. Husk at de nevnte ratene er spot-rater mens mye av trafikken baseres på kontrakter. Maersks utbyttejusterte aksjekurs er redusert med 17 prosent det siste året, og Hapag-Lloyd med 20 prosent, ifø lge Greg Miller hos Lloyd’s List. Det går bedre med aksjekursene til de amerikanske containerselskapene Matson og Zin, som har steget henholdsvis 46 prosent og 29 prosent i samme periode.

Lange seilruter

For tankrederiene er det gode tider. Inntjeningen er knallsterk, og aksjekursene holder sitt høye nivå. Ratene har falt siden toppen i mai, men har nå flatet ut. Det er begrenset bygging av nye skip. Lengre seilingsruter grunnet problemene i Suez-kanalen betyr høyere inntjening for rederiene. Samtidig kommer en større andel av oljeeksporten fra USA og Sydamerika, hvilket betyr lengre oljetransporter. En økende andel av oljeraffineringen skjer i Midtøsten, så produkttank-rederiene må derfor seile hele veien rundt Afrikas horn når lasten skal til eksempelvis Europa. Aksjekursen til rederier som Frontline, Hafnia og Torm har steget mellom 20 og 75 prosent før utbytte så langt i 2024. Torm har nylig utvidet flåten med 5 skip og tror åpenbart på fortsatt gode tider.

Det har også vært et godt første halvår for tørrlast, selv om det har vært nedgang i ratene i det siste. Tørrlast består av veldig forskjellige former for varer, som for eksempel korn, kull og jernmalm, og fraktes på vidt forskjellige ruter, avhengig av forekomst og produksjon. Det er store forskjeller i ratene, avhengig av etterspørsel og tilgang på skip. Annet halvår er tradisjonelt den beste perioden for tø rrlast, hvor spesielt jernmalm og kull skal transporteres.

– Det er ingen grunn til å tro at dette mønsteret endrer seg, og jeg tror på et godt tredje og fjerde kvartal for tørrlast, sa Plamen Natzkoff, direktør for tørrlast og frakt hos MSI. Tørrlastrederiene har hatt positiv aksjekursutvikling i 2024, som for eksempel Golden Ocean (+41 prosent), 2020 Bulkers (+25 prosent) og Belship (+22 prosent), alt eksklusive utbytte.

Utbyttemaskiner

Et annet interessant segment er bilfrakt, spesielt hvis du er opptatt av utbytte. Det er gode tider i bransjen. Hoegh Autoliners har sett aksjekursen stige 26 prosent og har utbetalt utbytte tilsvarende 26,7 prosent i direkte avkastning i år. Selskapet har som mål å utbetale 100 prosent av kontantstrømmene (etter kapitalinvesteringer og renter) til aksjonærene. Wallenius Wilhelmsen gir aksjonærene 11,6 prosent i direkte avkastning, og her har aksjen steget med 12 prosent i 2024. Tankrederiet Torm gir omkring 15 prosent i utbytte.

Det er gode tider i shipping, men skulle de geopolitiske spenningene avta og Suez-kanalen gjenåpnes, kan det komme betydelige korreksjoner på aksjekursene og fallende inntjening på sikt. Det har vært mange gode år nå. Erfarne shipping-investorer vet at gode tider har en ende. Men nå gnir de seg i hendene.



