De största blir allt större

Rapportsäsongen visar att börsjättarna blir större och större. Men det är inte alla som korkar upp champagnen.

Kvartalsrapporterna för Q4 rullar nu in under några veckor, och vad gäller omsättningen redovisas siffror som är riktiga ögonöppnare. Hur kan ett jätteföretag som Microsoft öka omsättningen med 18 procent och vinsten med 33 procent på ett kvartal? Hur kan ett företag som Netflix, som var så illa ute för ett år sedan, återvända till streamingtoppen med sådan kraft? Alphabet, som äger Google och YouTube, tuffade på med en omsättningstillväxt på 13 procent under fjärde kvartalet och nio procent ökning för helåret 2023. Google Search, YouTube-annonser och molnverksamheten fortsätter att växa med oförminskad kraft. Det gör även Meta (ägaren till Facebook), som levererade en fantastisk omsättningstillväxt på 25 procent under fjärde kvartalet och 16 procent för helåret. Intäkterna för 2023 uppgick till 39 miljarder USD, en ökning med 69 procent. Amazon är tillbaka på banan med en omsättningstillväxt på 14 procent under det fjärde kvartalet. Hur är allt detta möjligt? Och frågan som vi måste ställa oss: Kan detta fortsätta?

S&P500-indexet satte en ny all-time-high i januari, främst drivet av Magnificent Seven. Utan dem skulle indexet ha visat en liten nedgång. Faktum är att värderingen av de sju stora - Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Nvidia, Netflix och Tesla - är högre än det totala marknadsvärdet för börserna i Kanada, Storbritannien och Japan! Inte undra på att de sju stora blir alltmer granskade av amerikanska och europeiska myndigheter. För närvarande är de böter och marknadsrestriktioner som införts bara små gupp i vägen för teknikjättarnas väg mot fortsatt tillväxt.

Champagnekorkar i taket

Det är inte bara i USA som de stora blir större. I Danmark presenterade Novo Nordisk ännu ett fantastiskt bokslut för 2023. Med en omsättning på 232 miljarder danska kronor och en bruttomarginal på nästan 85 procent är utdelningen för aktieägarna enorm. Omsättningen, mätt i danska kronor, steg med 31 procent, rörelseresultatet med 37 procent och resultatet efter skatt med 51 procent till 83,7 miljarder danska kronor. Det är goda tider i Bagsværd.

I Paris smällde champagnekorkarna efter att LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, världens största tillverkare av lyxvaror, presenterat ett rekordbokslut. Försäljningen uppgick till 86,2 miljarder euro (nästan 980 miljarder norska kronor), en ökning med 13 procent. Vinsten ökade med 8 procent. Novo Nordisk och LVMH är Europas två största företag mätt i börsvärde. Nummer tre på listan chiptillverkaren ASML noterade 30 procent omsättningstillväxt under 2023.

Uppgång och fall

Hög omsättning och en ledande marknadsposition är bra i tider av välstånd, men när det går snett är det investerarna som får ta smällen. Januari har bjudit på många sensationella händelser hos flera stora aktörer:

Tesla-aktien faller ytterligare efter ett svagt resultat och långt ifrån lovande utsikter. Kinesiska BYD har nu tagit över positionen som världens största elbilstillverkare.

Fraktbolaget UPS varslar 12 000 anställda som en följd av minskad efterfrågan inom godstransporter. Detta är ofta en föraning om en nedgång i den amerikanska ekonomin. Konkurrenten DSV rapporterade en betydande nedgång i både omsättning och vinst. Är dessa siffror från den svaga godstrafiken en föraning om en lågkonjunktur?

Den kinesiska fastighetsjätten Evergrande har av en domstol i Hong Kong beordrats att ansöka om konkurs eftersom bolaget inte har kunnat omstrukturera sina skulder. Bolaget var under många år världens största fastighetsbolag.

Boeing-aktien föll kraftigt när en kabindörr på ett av deras 737 Max9-plan plötsligt blåste av ett Alaska Airlines-plan på 16 000 fots höjd. Alla Max9-flygplan har nu fått flygförbud tills företaget är säker på att felet inte kommer att uppstå igen. Problemen verkar inte ta slut hos flygplanstillverkaren.

Chiptillverkaren Intel rasade med 12 procent på börsen efter att ha släppt sitt bokslut. Rapporten var okej, men framtidsutsikterna bedöms vara mindre positiva.

Så det största är inte nödvändigtvis det bästa när det sker en avmattning i ekonomin och saker och ting går långsammare. Ändå måste jag nypa mig i armen igen när jag ser den starka utvecklingen för många av de amerikanska teknikbolagen. Det borde inte vara möjligt för så stora företag att växa så kraftigt. Det är imponerande helt enkelt!



