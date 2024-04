Är gaming gambling?

Många dataspelsutvecklare förlorar för närvarande sina jobb. Är det kris i branschen?

Genom förvärv och investeringar har många av teknikjättarna tagit ledande positioner på den enorma marknaden för datorspel. Marknaden och tekniken utvecklas hela tiden och förgrenar sig vidare från de klassiska konsolspelen. Nästan hälften av världens befolkning, drygt 3,3 miljarder människor, spelar datorspel i en eller annan form. Enligt TechJury förväntas marknaden uppgå till 250 miljarder USD nästa år.

Branschen fortsätter att växa globalt, men verkar nu ha stabiliserats på omkring åtta procent per år, enligt PwC. Det finns dock stora variationer inom de olika områdena av gaming, som kanske är ett mer rättvisande begrepp. Videospel, där man spelar antingen via PC/Mac eller med konsoler som Nintendo Switch, PlayStation 5 och Xbox, förväntas växa med cirka 2,8 procent under 2024. Molnbaserat spelande, där streamingtjänster ger tillgång till avancerade spel på din TV, PC, smartphone eller surfplatta, har enligt Statistica vuxit med 45 procent årligen under perioden 2021-2024. År 2022 kom hälften av intäkterna från onlinespel, 29 procent från konsoler och 21 procent från PC/Mac.

Stagnering och nedskärningar

Men under ytan är det tuffare tider för branschen som åtminstone på vissa marknader är mättad. Det är svå rt att rekrytera nya spelare eller att få befintliga spelare att spendera mer tid och pengar på spel. I USA stagnerar tillväxten.

Som ett resultat av detta säger branschen nu upp utvecklare i stor omfattning. Kinesiska Tencent har sagt upp 11 procent av sin speldivision Riot Games, Microsoft avtackar nästan 2 000 anställda på speljätten Activation Blizzard som nyligen förvärvats samt Epic Games som säger upp 900 personer. Enligt BBC försvann 10 500 jobb i branschen under 2023, och hittills i år har 8 500 utvecklare förlorat sina jobb. I Sverige har svenska Embracer sålt rättigheter till spel och minskat sin personalstyrka för att kompensera för sjunkande intäkter. Sony har överraskande stängt sin PlayStation-studio i London och dragit ner på personalstyrkan i USA och Japan. Visserligen kanaliseras en del av dessa besparingar till tillväxtmarknader som Brasilien, men det döljer inte verkligheten. Det är inte längre lönsamt att utveckla enormt dyra spel för en marknad som på många områden är mättad. Många utvecklare anställdes också under videospelens storhetstid under coronatiden och spelutvecklare är mycket dyra medarbetare.

Nedgång i USA

Enligt teknikexperten Mathew Ball ligger svaren i siffrorna.

– Om vi bara tittar på USA så har försäljningen minskat med 2,5 miljarder dollar på två år, vilket är en minskning med 6 procent. Om vi justerar siffrorna för inflation är den verkliga försäljningsminskningen 10 miljarder dollar, motsvarande 14 procent, säger Ball till BBC.

Han förklarar att detta ska ses mot bakgrund av de mycket optimistiska budgetar som företag och investerare tidigare har klubbat. Han säger vidare att många nya spel har kommit ut på marknaden och att försäljningssiffrorna generellt har varit en besvikelse. Som en följd av detta har budgetarna för nya spel krympt, många spel under utveckling har satts på is och utvecklingen av nya spel har kapats.

Många investeringsmöjligheter

Men även om det råder viss motvind för branschen just nu, och kanske särskilt på den amerikanska marknaden, är detta en jätteindustri i hela världen som förväntas växa stort under många år. Som investerare har du många möjligheter att dra nytta av det utan att nödvändigtvis investera i spelutvecklarna. Hårdvaruleverantörer som Nvidia, Dell, AMD och Intel ger exponering mot branschen, och med dem får du också en fin AI-exponering. Programvarutillverkare som Unity Software är en annan möjlighet, för att inte tala om techjättar som Microsoft och Amazon, som båda investerar stort inom spel. Apple och Google gör stora vinsgter via sina respektive appbutiker med nedladdning av spel. I Kina, som är världens största spelmarknad, finns bland annat Tencent som äger Riot Games. En annan stor spelutvecklare, japanska Nintendo, genomgår en spännande utveckling och har sett sin aktie stiga 34 procent i år, på en marknad där konkurrenterna till stor del faller tillbaka.

Kanske har du redan en fin exponering mot spelsektorn genom någon bolag som nämnts ovan, eller andra bolag i värdekedjan? Trots en viss stagnation för närvarande är de flesta branschanalytiker av den bestämda uppfattningen att spel har en ljus framtid och kommer att ta en allt större andel av intäkterna inom underhållningsindustrin. Du har en uppsjö av investeringsmöjligheter med god långsiktig tillväxtpotential.



