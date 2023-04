Zwrot na dolarze. Tesla i Netflix hitem sezonu wyników

Rynki w Europie już nie wyceniają nić niepokojącego po niedawnych zawirowaniach związanych z upadkiem Silicon Valley Bank i Signature Bank oraz Credit Suisse i w zeszłym tygodniu osiągnęły nowe rekordowe poziomy dla CAC 40, 11-miesięczne maksima dla DAX i czwarty z rzędu tygodniowy wzrost dla FTSE100.

Poprawa sytuacji gospodarczej w Chinach pomogła również rynkom europejskim, szczególnie w zakresie luksusowego handlu detalicznego (mowa o wynikach LVMH, największej europejskiego spółki i 14 co do wielkości na świecie), co sugeruje, że chińscy konsumenci zaczynają na nowo odkrywać swoją zdolność do wydawania pieniędzy, w oczekiwaniu na dane dotyczące PKB za I kwartał i sprzedaży detalicznej za marzec, może być to ciekawe spostrzeżenie.

Na rynkach amerykańskich odnotowaliśmy nawet skromne tygodniowe wzrosty, ponieważ kilka naprawdę dobrych danych kwartalnych z amerykańskich banków wywołało spekulacje, że Rezerwa Federalna może być zmuszona do podniesienia stóp o więcej niż o 25 pb, której większość ludzi oczekiwała na kolejnym posiedzeniu za nieco ponad dwa tygodnie.

Podczas gdy zakłócenia w sektorze spowodowane upadkiem SVB wywołały niepewność w gospodarce amerykańskiej w marcu, gwałtowny wzrost rentowności obligacji 2-letnich w USA i optymistyczna ocena gospodarki amerykańskiej w piątkowych danych bankowych za I kwartał spowodowały, że rynki wycofały się z zakładów dotyczących liczby możliwych obniżek stóp do końca roku, które zaczęły być wyceniane przez rynki na początku ubiegłego tygodnia.

W związku z tym, że do końca tygodnia nie ma żadnych istotnych danych z USA, a także danych dotyczących wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, odbicie dolara amerykańskiego, któ re widzieliśmy w piątek, może mieć więcej przyczyn, biorąc pod uwagę fakt, że właśnie zakończyliśmy 5 kolejnych tygodniowych spadków.

W tym tygodniu w centrum uwagi znajdą się kolejne raporty o zyskach, zwłaszcza takich spółek jak Goldman Sachs i Morgan Stanley jutro, a także Tesla i Netflix w dalszej części tygodnia.

Jest to również ważny tydzień dla gospodarki brytyjskiej, po tym jak zeszłotygodniowe dane o PKB za luty pokazały, że gospodarka znajduje się w stagnacji, a sektor przemysłowy ciągnie za sobą całą gospodarkę.

EUR/USD - zeszłotygodniowy ruch w górę do obszaru 1,1075 mógł być fałszywym wybiciem po tym, jak euro zamknęło się z powrotem poniżej 1,1000, notując zwrot na wykresie dziennym. Spadek poniżej 1,0970 mógłby zasygnalizować dalszą słabość w kierunku obszaru 1,0830, jeśli nie będziemy kontynuować nowych wzrostów w kierunku 1,1120.

GBP/USD - podobnie jak w zeszłym tygodniu ruch do 1,2545 nie powiódł się i zakończył ostrym spadkiem w piątek, otwierając perspektywę głębszej korekty w kierunku obszaru 1,2270. Początkowe wsparcie na 1,2340 i zeszłotygodniowe minimum.

USD/JPY - odbił się od obszaru 132,00 pod koniec ubiegłego tygodnia, ale musi przejść ponad oporem chmury przy 134,50, aby zasygnalizować dalszą zwyżkę lub zaryzykować powrót do kwietniowych dołków przy 130,60.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.