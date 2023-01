Złoty z chwilowym osłabieniem – obecnie kursy zawracają

Wczoraj przez chwilę na rynku walutowym pojawił się większy ruch na parach z polskim złotym. W pewnym momencie notowania USD/PLN zwyżkowały w nocy w okolice 4,40 PLN, co stanowiło najwyższy poziom od 9 stycznia. Dziś jednak po godzinie 09:00 cena dolara spada do okolic 4,35 PLN. Euro z kolei dziś w nocy podrożało do prawie 4,75 PLN, co oznaczało najwyższy poziom od 16 listopada 2022 r.

Złoty mógł być zależny w ostatnich swoich wahaniach od nastrojów globalnych, które ponownie zaczęły się psuć w obawie o recesję w Stanach Zjednoczonych. Według wczorajszych danych sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych spadła w grudniu o 1,1% w porównaniu z listopadem. W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu o 6%. Całkowita sprzedaż za rok 2022 wzrosła o 9,2% w porównaniu z rokiem 2021. Sprzedaż w handlu detalicznym spadła o 1,2% miesiąc do miesiąca, ale wzrosła o 5,2% w skali roku. Z kolei produkcja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych odnotowała w grudniu 2022 roku miesięczny spadek o 0,7%, więcej niż przewidywali analitycy.

Dodatkowo wczorajsze wypowiedzi przedstawicieli Fed podkreślają konieczność utrzymania stóp procentowych na restrykcyjnym poziomie. Patrick Harker z Fed ocenił w środę, że bank centralny podniesie swoje kluczowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych kilka razy w całym 2023 roku. Komentując przyszłą ścieżkę, Harker powiedział, że spodziewa się, iż w pewnym momencie stopa procentowa będzie na tyle restrykcyjna, że Fed utrzyma stopy w miejscu, aby pozwolić polityce monetarnej wykonać swoją pracę. Wyjaśnił, że celem Fed jest umiarkowane spowolnienie gospodarki Stanów Zjednoczonych i doprowadzenie do tego, by popyt będzie bardziej odpowiadał podaży. W przemówieniu na Uniwersytecie Delaware Harker prognozował, że inflacja bazowa w USA wyniesie w tym roku około 3,5%, po czym spadnie do 2,5% w 2024 roku i ostatecznie powróci do docelowego przedziału 2% w 2025 roku. Harker nie przewiduje recesji, ale widzi realny wzrost PKB na poziomie około 1% w tym roku i pozytywną zmianę na poziomie około 2% w latach 2024 i 2025.

Tymczasem dziś członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Klaas Knot zaznaczył w czwartek, że ta pierwsza instytucja planuje w najbliższym czasie wielokrotnie podnieść swoją kluczową stopę procentową o 50 punktów bazowych. W rozmowie z CNBC szef holenderskiego banku centralnego powiedział, że EBC nie zatrzyma podwyżek po jednej podwyżce o 50 punktów bazowych, ponieważ on osobiście nie widzi oznak zmniejszenia presji inflacyjnej. Wcześniej Knot szacował, że podnoszenie stóp procentowych będzie trwało do lipca 2023 roku. Również główny ekonomista EBC Philip Lane wezwał instytucję do wprowadzenia kolejnych podwyżek.

Te deklaracje mogą pomagać wspólnej walucie i tym samym nadal stabilizować kurs EUR/PLN, dla którego zakres wahań od 23 grudnia 2022 roku do dzisiejszej nocy wynosi 2,57 proc. Spoglądając na dzienny wskaźnik 14-dniowej zmienności ATR widzimy, że zmienność pary EUR/PLN zdaje się najniższa od stycznia 2022 roku.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets



