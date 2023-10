Złoty w tym tygodniu jest bardzo mocny. Kurs realny ponownie pod presją

Ostatni raz taką serię dni spadkowych w kursie EUR/PLN (czyli umocnienia złotego do euro) obserwowaliśmy w marcu 2023 r. Łącznie z kolei cały ruch umacniający PLN trwa od 12 września, co pozwoliło na to, aby euro potaniało do złotego o prawie 4 proc., od szczytu z poziomu 4,69. Niemniej jednak siła złotego koreluje z wydarzeniami na polskiej giełdzie oraz na polskim rynku obligacji dopiero od początku tego tygodnia.

Kurs EUR/PLN od dwóch dni koreluje z giełdą i obligacjami

W zasadzie ostatnie dwa dni można przypisywać dużym zakupom polskich aktywów, do których nabycia inwestorom z zagranicy potrzebny był polski złoty. Wcześniej takiej korelacji nie obserwowaliśmy. Akcje w Polsce do końca ubiegłego tygodnia taniały wraz z obligacjami, których rentowność w pewnym momencie otarła się o poziom 6%. To może prawdopodobnie oznaczać, że na złotego mogły działać jeszcze inne siły, które nad nim "czuwały" w nie pozwoliły w ubiegłym tygodniu na większą przecenę. Niemniej notowaniom polskiej waluty mogły też pomóc informacje o tym, że Węgry dogadały się z Brukselą w sprawie transzy funduszy, więc pojawiły się też szanse na to, że Polska pójdzie także tą drogą.

Realny kurs walutowy ponownie mocny

Teraz jednak pojawia się obecnie ten sam problem, który miał miejsce już wcześniej, czyli bardzo silny realny kurs walutowy. Kurs nominalny wrócił do poziomu 4,52, co przy nadal tak istotnych różnicach inflacji w Polsce i strefie euro czy w Niemczech powoduje, że złoty jest znów zbyt silny dla konkurencyjności eksportu. Wydaje się że przy tak istotnym wzroście kosztów w pracy w Polsce i mniejszym wzroście kosztów pracy na zachodzie (w Polsce dynamika wynagrodzeń jest podobna do inflacji), to nominalnie złoty mógłby być słabszy.

Potencjalny poziom optymalnego kursu nominalnego EUR/PLN

Szacunkowo, optymalny kurs nominalny, który pokrywałby się z wieloletnim przedziałem wahań kursu realnego, mógłby wypadać w przestrzeni 4,65-4,70 za euro. Jeśli dojdzie do kolejnych obniżek stóp procentowych w Polsce, to być może taki scenariusz jeszcze się zmaterializuje, co byłoby na korzyść dla polskiej gospodarki.

