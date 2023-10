Przed jutrzejszym protokołem z posiedzenia FOMC, w którym poznamy więcej szczegółów co do dalszej perspektywy polityki Fed, czwartkowymi danymi o handlu zagranicznym Chin, które od miesięcy borykają się z słabym popytem wewnętrznym i zagranicznym oraz załamaniem sektora nieruchomości i piątkowymi wynikami amerykańskich banków, dziś można spodziewać się wysokiego otwarcia w Europie. Lekko zyskują dziś kontrakty na amerykańskie indeksy, a w Azji zapanowały pozytywne nastroje. Jedynie giełda w Szanghaju radzi sobie słabo. Kolejny chiński deweloper został dotknięty problemami finansowymi. Country Garden Holdings ostrzegł, że nie będzie w stanie wywiązać się ze wszystkich swoich zobowiązań płatniczych za granicą w terminie ich wymagalności. Spółka podała, że brak płatności może spowodować, że wierzyciele będą domagać się przyspieszenia płatności. Grupa stoi w obliczu znacznej niepewności co do zbycia aktywów i oczekuje się, że jej sytuacja płynnościowa pozostanie bardzo napięta w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Giełdy w Europie i USA po przeciwnych stronach

Październik na giełdach w Europie nie układa się po myśli byków. Raport NFP poprawił nieco nastroje, jednak wczorajsza sesja znów zakończyła się spadkami wszystkich wiodących benchmarków. Jedynie FTSE100 “trzymał fason” próbując przez cały dzień utrzymać się na powierzchni, co ostatecznie zakończyło się przeceną o skromne 0,03%. Pozostałe europejskie indeksy zakończyły dzień na minusie, a spadki wyniosły od 0,26% (Stoxx 600) do 0,91% (IBEX 35).

W zupełnie innej atmosferze przebiegał handel za oceanem, gdzie po słabym początku, indeksy wystrzeliły w górę, by ostatecznie finiszować na solidnym plusie. Dow Jones Industrial Average zyskał 197 pkt., czyli 0,59%. S&P wzrósł o 0,63%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0,39%.

W Azji powiało optymizmem

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w doskonałych nastrojach z wyjątkiem chińskich parkietów, który szkodzą problemy deweloperów. Giełda w Hongkongu została otwarta po jednodniowej przerwie związanej z atakiem tajfunu. Giełda w Tokio zyskuje 2,50%, a spadek indeksu Japan 255 został zatrzymany na wsparciu w okolicach 30300 pkt. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,07%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,19%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,32%), Szanghaj (-0,40%), Singapur (0,84), Sensex (0,57%). Indeks Asia Dow rośnie o 1,44%.

Podsumowanie sesji na GPW

Przed startem notowań przy Książęcej można było mieć obawy co do nawet niewielkich wzrostów w wyniku ataku rakietowego terrorystów z Hamasu na Izrael. Tracące kontrakty na Dax i amerykańskie indeksy nie wpłynęły na nastroje nad Wisłą. Nadspodziewany dobry początek tygodnia zafundowała strona popytowa. Miniony tydzień upłynął pod znakiem obrony wsparcia przez WIG20 na poziomie 1850 pkt.. Wczoraj warszawskie byki nie oglądając się na spadki na głównych parkietach Europy sprawiły, że lokalny opór na poziomie 1900 punktów został naruszony. Po lekko spadkowym początku już po godzinie WIG20 powrócił na zielone terytorium i wraz z upływem czasu zdobywał coraz to wyższe poziomy. W ostatniej godzinie handlu indeks oddał 10 punktów, co można przypisać realizacji dziennych zysków. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań. Tym samym rosną szanse, że WIG20 zakończy dwumiesięczną korektę.

W ciekawym miejscu technicznym znalazły się akcje CD Projektu. Fala trzytygodniowych spadków została powstrzymana na podwójnym dnie, które poprzednio było miejscem określanym jako zmiana biegunów. Utrzymanie wsparcia daje szansę na impuls wzrostowy w stronę 120 i 140 złotych za papier.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 10.10.2023

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,13 mld zł. WIG zyskał 1,73%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 2,08%. WIG20fut wzrósł o 1,95%, osiągając na zamknięciu wartość 1930 pkt. Na plusie finiszowały średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 1,59%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,15%. Słaba postawa dolara była przyczyną wzrostu WIG20USD o 2,28%.

Złoty próbuje odrabiać straty

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,28.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,56.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,32.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,77.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,40.



