Czego oczekiwać po minutkach Fed? Rynki chcą dostać jasny plan działania w sprawie stóp procentowych. Rezerwa Federalna wzmocniła komunikat po posiedzeniu banku centralnego w dniach 19–20 września, że stopy procentowe pozostaną wyższe na dłużej niż wcześniej szacowano. Jak powszechnie oczekiwano, stopy pozostały na niezmienionym poziomie, ale decyzja ta została przyćmiona przez publikację najnowszego podsumowania prognoz gospodarczych komisji, które ujawniło, że urzędnicy dość optymistycznie oceniają perspektywy gospodarcze USA. Co więcej, SEP pokazał, że wierzy, że bezrobocie będzie niższe, a wzrost gospodarczy lepszy niż wcześniej prognozowano. Ich prognozy dotyczące stóp procentowych sugerowały, że do końca przyszłego roku stopy te pozostaną powyżej 5%.

Jerome Powell przyjął nieco bardziej pesymistyczny ton na konferencji prasowej po posiedzeniu i nie nazwał miękkiego lądowania swoją bazową prognozą. Powell odrzucił także najnowsze, tak zwane prognozy punktowe, zauważając, że stanowią one po prostu zbiór indywidualnych prognoz stóp procentowych, a nie plan gry na przyszłość. Biorąc pod uwagę nieco niejasny komunikat, inwestorzy będą szukać większej informacji co do dalszej polityki Fed. Trzeba przyznać, że przez te tygodnie wiele się zmieniło. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła w zeszłym tygodniu do najwyższego poziomu od 2007 r. wyższe rentowności przyczyniają się do zaostrzenia warunków finansowych, co sugeruje, że stopy procentowe nie będą rosnąć, tak stwierdziło w ostatnich dniach wielu bankierów z Fed.

Giełdy w Europie i USA korygują falę spadkową

Październik na giełdach w Europie nie układał się po myśli byków, jednak spadek rentowności obligacji był sygnałem dla byków, by wziąć sprawy w swoje ręce. Wczorajsza sesja zakończyła się dawno nie widzianym wzrostem, średnio o 2%, wszystkich wiodących benchmarków. Najmniej bo “tylko” o 1,82% wzrósł FTSE100 . Pozostałe europejskie indeksy zakończyły dzień na solidnym plusie, a wzrosty wyniosły od 1,95% (Dax) do 2,30% (FTSE MIB).

Za nami druga z rzędu wzrostowa sesja za oceanem. Dow Jones Industrial Average zyskał 135 pkt., czyli 0,40%. S&P wzrósł o 0,52%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0,58%.

W Azji kontynuacja odbicia

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku od wtorku są w doskonałych nastrojach. Nawet na chińskich parkietach w szanghaju i Shenzhen, którym szkodziły problemy deweloperów widać niewielki wzrost. Giełda w Tokio zyskuje 0,71%, Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,68%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 2,20%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,63%), Szanghaj (0,10%), Singapur (-0,10), Sensex (0,66%). Indeks Asia Dow rośnie o 1,18%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 11.10.2023

Podsumowanie sesji na GPW

Tak udanej sesji na GPW nie spodziewali się nawet najwięksi optymiści. Wiele wskazuje, że dwumiesięczna korekta może zostać zakończona. Globalne konsekwencje konfliktu zbrojnego po ataku Hamasu na Izrael nie wystraszyły rynków. Za to spadające rentowności obligacji, gdy coraz więcej bankierów z Fed obiera gołębi ton, wpływa na poprawę nastrojów na rynku akcji. Dobry początek tygodnia zafundowała strona popytowa, a wtorkowy handel tylko umocnił kupujących do powrotu WIG20 do średnioterminowego trendu wzrostowego. Miniony tydzień upłynął pod znakiem obrony wsparcia przez WIG20 na poziomie 1850 pkt.. W poniedziałek warszawskie byki nie oglądając się na spadki na głównych parkietach Europy sprawiły, że lokalny opór na poziomie 1900 punktów został naruszony. W konsekwencji wczorajszy rajd można nazwać “pójściem za ciosem”, a solidne wzrosty w Europie tylko utwierdziły kupujących akcje. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań. Tym samym wzrosły szanse, że WIG20 zakończył dwumiesięczną korektę. Psychologiczny poziom 2000 pkt. jest na wyciągnięcie ręki.

Czy to okazja na kupno CD Projektu? Fala trzytygodniowych spadków została powstrzymana na podwójnym dnie, które poprzednio było miejscem określanym jako zmiana biegunów. Utrzymanie wsparcia daje szansę na impuls wzrostowy w stronę 120 i 140 złotych za papier.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,38 mld zł. WIG zyskał 2,40%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 2,66%. WIG20fut wzrósł o 2,85%, osiągając na zamknięciu wartość 1985 pkt. Na plusie finiszowały średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 2,28%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,15%. Słabsza postawa dolara była przyczyną wzrostu WIG20USD o 3,71%.

Złoty odrabia straty po wrześniowej decyzji RPP

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,26.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,54.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,28.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,73.

PLNJPY – para handlowana jest po 34 80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.