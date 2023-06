Złoty kontynuuje niesamowity rajd. Największe umocnienie od prawie dwóch dekad

Kurs dolara wyrażony w polskich złotych zbliża się do poziomu 4,00, czyli poziomu niewidzianego od lutego 2022 r. To wszystko ma miejsce już po 20% spadku wartości dolara wobec PLN. To również oznacza, zmianę kursu USD/PLN od września 2022 r. o 1 zł. Ostatni raz złoty w relacji do dolara tak istotnie zyskiwał, miał miejsce po 2009 r., gdy zaczął opadać kurz po wielkim kryzysie finansowym. Kurs dolara - najlepszy okres dla złotego od dwóch dekad

Mówimy zatem o najlepszym okresie dla złotego wobec dolara od dwóch dekad. Gdyby dalej iść tą analogią, to w tamtym okresie po 2009 r. kurs dolara spadł o 1,21 zł nim rozpoczęła się korekta wzrostowa. Chcąc powtórzyć ten wyczyn obecnie, kurs dolara musiałby spaść w stronę 3,85 PLN, co przy obecnej dynamice notowań zdaje się być możliwe do zrealizowania. Kurs euro z silnym spadkiem

Kurs euro również w tym tygodniu zaliczył nowe lokalne minima, co oznaczało zejście do poziomów ostatni raz obserwowanych w grudniu 2020 r. Od szczytu z marca 2022 r. kurs euro spadł o ponad 11 proc., a w ujęciu groszowym o niemal 57 groszy. Ostatni raz taka skala spadków miała miejsce po uspokojeniu się kryzysu w strefie euro po 2011 r. Wtedy kurs euro spadł również o 57 groszy i o 12%. Niewykluczone jednak, że jeśli obecna dynamika zostanie jeszcze przez jakiś czas utrzymana, to kurs EUR/PLN może spaść nawet w stronę 4,38. Wtedy znalazłby się w rejonie dołków z września 2020 r. Kurs franka w dół mimo tego, że stopy prawdopodobnie wzrosną

Warto także odnotować, że w tym tygodniu kurs franka szwajcarskiego kontynuował spadek do 4,52 złotego, co oznacza najniższy poziom od czerwca 2022 r. Od szczytu z września 2022 r. kurs franka spadł o 61 groszy, czyli 12% i w teorii może mieć otwartą drogę do testu dołków z czerwca ubiegłego roku przy poziomie 4,42 (kurs franka na koniec miesiąca).

Podsumowując skala aprecjacji złotego jest w pewien sposób historyczna, czemu ma sprzyjać realny napływ walut obcych w postaci dynamicznego wzrostu eksportu oraz obniżeniu się kosztów importu. Na tę chwilę wydaje się, że na horyzoncie nie widać zagrożeń dla ewentualnej dalszej aprecjacji polskiej waluty, gdzie podwyżki stóp przez Fed, EBC czy Bank Szwajcarii które zmniejszają dyferencjał stóp, nie powodują odwrotu od złotego.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.