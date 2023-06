Złoto runęło po danych ze Stanów Zjednoczonych. Kurs złota najniżej od połowy marca

Cena złota spadła w czerwcu 2023 poniżej poziomu 1900 USD, co oznacza, że jest najniższa od połowy marca 2023 r. Łączny spadek cen złota wyrażonego w dolarze amerykańskim od szczytu, który został ustanowiony w pierwszym tygodniu maja, wyniósł już prawie 9%. Oznacza to jeszcze większe cofnięcie ceny złota niż te obserwowane w lutym tego roku.

Warto zaznaczyć, że wcześniej cena złota miała duży problem z pokonaniem okolic 2050 USD, co próbowano zrobić trzykrotnie. Najpierw w wakacje 2020 r., następnie w marcu 2022 r. oraz w maju 2023 r. Jeśli historia powrotów od tego poziomu miałaby się powtórzyć, to cena złota mogłaby ruszyć w stronę 1700 USD lub nawet na jeszcze niższe poziomy ze względu na to, że wcześniej w tym rejonie mogło pojawiać się potencjalne wsparcie.