Złoto - kurs metalu szlachetnego spada, kurs dolara rośnie

Cena złota spadła dziś do poziomu 1935 USD za uncję, co jest najniższym poziomem od połowy marca 2023 r. Oznacza to, że od szczytu, który został ustanowiony w tym miesiącu, kurs złota spadł o ponad 6%.

Co może wpływać na złoto i kurs metalu szlachetnego?

Złoto spadło we wtorek poniżej 1950 USD za uncję, pozostając blisko najniższego poziomu od dwóch miesięcy, osłabione jastrzębimi zakładami Rezerwy Federalnej USA i wiadomościami, że w weekend osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie limitu zadłużenia USA.

Prezydent Joe Biden i przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy osiągnęli w weekend zasadnicze porozumienie w sprawie zawieszenia limitu zadłużenia w wysokości 31,4 bln USD i wyrazili przekonanie, że zarówno Demokraci, jak i Republikanie poprą tę umowę.

CFD na złoto, kurs na platformie NextGeneration

Tymczasem silniejsze niż oczekiwano dane gospodarcze z USA wzmocniły oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych przez Fed. Rynki wyceniają obecnie większą szansę na to, że Fed dokona kolejnej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w czerwcu, co stanowi zmianę w stosunku do wcześniejszych oczekiwań dotyczących przerwy w cyklu zacieśniania.

Złoto jest bardzo wrażliwe na perspektywy stóp procentowych, ponieważ wyższe stopy procentowe podnoszą koszt alternatywny posiadania nierentownego kruszcu, osłabiając jego atrakcyjność.

Kurs dolara w górę, kurs złota w dół

Złoto jest wycenione na światowych rynkach w USD, więc w teorii czym słabszy dolar, tym złoto może być wyżej wycenione i odwrotnie, czym dolar silniejszy, tym słabszy kurs złota. Tymczasem Indeks dolara utrzymał się we wtorek powyżej 104, oscylując w pobliżu najwyższych poziomów od dziesięciu tygodni, wspierany przez mocne dane gospodarcze z USA, które wzmocniły oczekiwania co do dalszego zacieśniania polityki monetarnej.

Kurs dolara w postaci CFD na CMC USD Index. Platforma NextGeneration

Dane opublikowane w piątek pokazały, że ceny PCE w USA, preferowany przez Rezerwę Federalną wskaźnik inflacji, wzrosły w kwietniu bardziej niż oczekiwano. Wydatki konsumenckie w USA i zamówienia na dobra trwałe również przekroczyły prognozy w kwietniu, wskazując, że gospodarka USA pozostaje odporna w obliczu wyższych stóp procentowych.

Więcej o potencjalnych zagrożeniach dla wzrostu cen złota mówiliśmy podczas transmisji na żywo z 10 maja do obejrzenia tutaj.

