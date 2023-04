Zdecydowana korekta na rynku kryptowalut. Bitcoin poniżej 28k

Tylko w tym tygodniu cena bitcoina spadła o prawie 8 proc., a kurs BTC/USD znajduje się już poniżej 28000 USD. Jest to najniższy poziom od pierwszego tygodnia kwietnia, skąd notowania największej kryptowaluty ruszyły do okolic 31000 USD w dniu 14 kwietnia. Korekta po wzrostach o około 100% od listopadowego dołka zdaje się tworzyć wraz z przeceną na amerykańskim rynku akcji. Rynki akcji z kolei spadły w związku z serią rozczarowujących wyników za pierwszy kwartał, w tym producenta samochodów Tesla, którego przychody nieznacznie odbiegały od szacunków konsensusu, oraz Blackstone, największego na świecie zarządcy aktywów alternatywnych. S&P 500 i Nasdaq Composite spadły odpowiednio o 0,6% i 0,8% w ciągu dnia. Dow Jones Industrial Average (DJIA) spadł o 0,3%.

Kolejną z przyczyn cofnięcia na rynku kryptowalut może być zapowiedź wyjścia ze Stanów Zjednoczonych rodzimej giełdy Coinbase. Jej prezes Brian Armstrong wypowiedział takie słowa w reakcji na nieprzychylność amerykańskich regulatorów rynku w relacji do sektora kryptowalut. Wydaje się, że Coinbase był w stanie zabezpieczyć licencję na działalność na Bermudach. Jeśli Coinbase opuści rynek amerykański, wielu amerykańskich inwestorów odejdzie, ponieważ prawdopodobnie nie będą czuć się pewnie handlując na zdecentralizowanych giełdach, co oznacza, że globalny rynek kryptowalut prawdopodobnie znacznie się skurczy.

Inną z przyczym, tym razem czysto rynkową, miało być bardzo duże zlecenie sprzedaży, wykonane nie z limitem, a po pierwszych dostępnych cenach rynkowych. Mówiono o zleceniu na ponad 2 mld USD, które miało zostać wykonane po rynku w środę, kiedy zaobserwowaliśmy spadek kursów kryptowalut. Rzadko kiedy tak duże zlecenia są realizowane po pierwszych dostępnych cenach, a nie z limitem właśnie po to, aby nie doprowadzić do dużej zmiany ceny. Jeśli ktoś wykonuje zlecenie mogące mieć istotny wpływ na cenę po rynku, to albo chce bardzo szybko pozbyć się danego aktywa, albo chce wywołać panikę. W jednym i drugim przypadku konsekwencje są jednak podobne, czyli niższa cena aktywa.

Czy bitcoin ma szanse powrócić do wzrostów? Jeśli chodzi o kontynuację ruchu od listopada to wydaje się to możliwe dopiero po przekroczeniu 31500 USD, co mogłoby otwierać drogę do 38000-40400 USD. Brak wzrostu powyżej tego miejsce w najbliższym czasie może otworzyć drogę dla korekty w stronę 22000 USD.