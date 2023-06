Niepisana regułą jest, że kiedy w USA inwestorzy świętują, na rynkach niewiele się dzieje. Rynki finansowe w USA będą zamknięte w poniedziałek z okazji Narodowego Dnia Niepodległości. Juneteenth istnieje od zakończenia wojny domowej, ale jest stosunkowo nowym świętem federalnym, podpisanym przez prezydenta Joe Bidena w 2021 r. Po raz pierwszy zostało upamiętnione przez amerykańskie giełdy i rynki finansowe w zeszłym roku. Oznacza to brak handlu na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych i na giełdzie Nasdaq. Handel kontraktami na amerykańskie indeksy będzie skrócony do godz. 19. Handel surowcami przemysłowymi będzie skrócony do godz. 20:30. Handel większością surowców rolnych będzie zamknięty. Sifma, grupa zajmująca się handlem papierami wartościowymi, zaleciła, aby handel na amerykańskich rynkach obligacji pozostał zamknięty.

W tym czasie warto spojrzeć na Pekin, który podejmuje działania dotyczące ożywienia słabnącej gospodarki. Plany Pekinu, oprócz nieoczekiwanych obniżek stóp procentowych, obejmują pomysł wpompowania miliardów dolarów na nową infrastrukturę. Władze w Pekinie nie mają wyjścia. Stopa bezrobocia wśród wchodzacych na rynek pracy młodych chińczyków osiągnęłą 20%. Spada eksport, a pełni obaw konsumenci szerokim łukiem omijają sklepy, co widoczne było w danych o sprzedaży detalicznej. Oczekuje się, że PBoC obniży we wtorek stopy pożyczkowej, co powinno sprzyjać chińskim giełdom, ale może wpłynąć na przecenę i tak już słabego juana.

Dobra passa w Europie i USA trwa.

Oczekiwana decyzja EBC o podwyżce stóp procentowych nie wstrząsnęła europejskimi giełdami. Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem wszystkich głównych indeksów. W międzyczasie Dax ustanowił historyczne maksimum na chwilę pokonując poziom 16400 pkt. Zamknięcie na poziomie 16357 pkt. oznaczało wzrost o 0,41%. Dziś kontrakty na Dax cofnęły się o ponad 50 pkt. Na plusie zakończył dzień FTSE100, który zyskał najmniej, bo tylko 0,19%. Inwestorzy w Londynie mają problem z BoE, który w tym tygodniu najprawdopodobniej podniesie stopy procentowe i pozostanie na tej ścieżce przez jakiś czas ze względu na dobre dane z rynku pracy i wysoką inflacją. Wśród wiodących indeksów, największy wzrost, bo aż o 1,34% odnotował CAC40.

W Azji korekta ostatnich wzrostów.

Na rynkach azjatyckich, widzimy zdecydowaną przewagę spadków w ślad za piątkową sesją na Wall Street. Czy działania Chin w celu pobudzenia gospodarek przyniosą kontynuację wzrostów? W grze pozostaje jutrzejsza polityczna decyzja PBoC o cięciu stopy pożyczkowej. Giełda w Tokio spada o 1,11%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,62%. Południowokoreański KOSPI traci 0,86%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,57%), Szanghaj (-0,54%), Singapur (-0,61%), Sensex (-0,1%). Indeks Asia Dow traci 0,85%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wiedźmy najwyraźniej sprzyjały warszawskim bykom, czego zresztą można było się spodziewać. Piątkowa sesja ponownie rozwiała nadzieje, że nadszedł czas na głębszą korektę. Byki stanęły na wysokości zadania i obroniły solidne zyski wypracowane od marca, nawet jeśli miałoby się to odbyć kosztem potencjalnych strat na poszczególnych akcjach. Aktualnie nic nie wskazuje na to, że na parkiet przy Książęcej powróci bessa. Widoczna niemoc dolara również może być wyznacznikiem na najbliższe dni, chociaż można będzie się spodziewać większego spokoju, bowiem okres wakacji często bywa sezonem ogórkowym. Z przebiegu handlu widać było, że popyt na akcje wciąż jest mocny. Zarówno WIG, jak i WIG20 i WIG20fut zakończyły handel wspinając się 52-u tygodniowe maksima. Cel byków by wspiąć się na okrągły poziom 2100 pkt. został osiągnięty. Tym samym WIG20 oddalił się na bezpieczną odległość od ważnej strefy w okolicach 1950 pkt.

Z technicznego punktu widzenia, na wykresie tygodniowym WIG20 pojawiła się formacja spadającej gwiazdy. Ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce 18 tygodni temu, po której nastąpiła korekta trwająca sześć tygodni, która sprowadziła indeks 100 punktów niżej. Czy historia się powtórzy? Niezależnie od tego był to trzeci z rzędu tydzień wzrostowy

Handlowi towarzyszył dawno nie widziany obrót, który na szerokim rynku wyniósł 3,21 mld złotych. WIG zyskał 0,44%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 0,51%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,52%, finiszując na poziomie 2107 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,11%. sWIG80 zameldował się nad kreską ze skromnym zyskiem 0,04%.

Za nami udany tydzień dla złotego.

Złoty zakończył tydzień umocnienia się do większości walut rezerwowych, jednak dziś nieznacznie oddaje wypracowane zyski.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,24.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,47.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,09.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,60.



