Zakupy złota przez banki centralne w 2023: rekordy i obecne trendy

Dziewięć banków centralnych było netto nabywcami złota w pierwszej połowie 2023 roku

Bank Ludowy Chin był największym nabywcą złota w H1, dodając 103 tony złota do swojego oficjalnego posiadania. Jego zakupy w drugim kwartale przedłużyły serię zakupów do ośmiu kolejnych miesięcy.

Monetary Authority of Singapore była drugim co do wielkości nabywcą w H1, dodając 73 tony złota do swojego skarbca.