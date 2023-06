Wyścig o bitcoin ETF wznowiony. Kurs bitcoina blisko 30000 USD. Front Running trwa?

Spoglądając na ostatnie wydarzenia ze świata kryptowalut nie trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z ciekawymi zbiegami okoliczności. Mowa najpierw o pozwach SECu z pierwszej połowy miesiąca w stronę Coinbase i Binance, co strąciło notowania kryptowalut na niższe poziomy (choć najbardziej oberwało się w tym przypadku altcoinom), a następnie o fali wniosków o utworzenie funduszy ETF oparty na bitcoinie.

ETF na Bitcoina: Czy SEC wreszcie otwiera drzwi? Największe fundusze składają wnioski

Do SEC wnioski o możliwość wdrożenia ETF na bitcoina już w przeszłości wpływały, ale wszystkie były odrzucane. SEC ma również sprawę w sądzie z funduszem Grayscale, ponieważ firma nie widzi podstaw do tego, aby świadczone przez nich usługi ekspozycji na rynek kryptowalut nie zostały przekształcone w ETF. Niemniej jednak po silnym spadku cen i wrażeniu, że Stany Zjednoczne nie chcą kryptowalut, największe fundusze świata składają wnioski o rejestrację ETFów.

Co więcej, zostaje uruchomiona platforma handlu w USA dla inwestorów instytucjonalnych EDX Markets, która jest wspierana przez Citadel Securities, Fidelity oraz brokera Charles Schwab. EDX oferuje handel spot na BTC, ETH, LTC i BCH. Można mieć wrażenie, że SEC zniechęca giełdy, aby zrobić przedpole dla ogromnych podmiotów z tradycyjnego rynku finansowego.

Firmy, które podjęły kroki w świecie kryptowalut w ostatnim czasie to m.in. BlackRock, Fidelity, Citadel, Deutsche Bank, Invesco, WisdomTree, Valkyrie. To wszystko działo się w zaledwie trzy tygodnie, co mogło sprzyjać notowaniom kryptowalut. Na rynku mógł pojawić się tzw. Front Running, czyli próba zakupu aktywów nim zrobią to inni w tym największe firmy inwestycyjne świata.

Znakomity tydzień dla kursu bitcoina i ethereum

W trwającym tygodniu kurs bitcoina wzrosł powyżej 30 000 USD, co oznacza zwyżkę o około 14 proc. Jest to tym samym najlepszy tydzień dla bitcoina od połowy marca, gdy tygodniowy wzrost wyniósł 26%. Kurs ETHUSD wzrósł w tym tygodniu o ponad 9%, co jest największym wzrostem od pierwszej połowy kwietnia, gdy cena ETH wzrosła o 14%.

Dominacja Bitcoina rośnie. Co to oznacza dla rynku kryptowalut?

Natomiast największą uwagę uczestników rynku kryptowalut zdaje się zwracać dominacja bitcoina względem pozostałych kryptowalut. Kapitalizacja bitcoina stanowi obecnie 51% całego rynku krypto, co jest wydarzeniem obserowanym po raz pierwszy od kwietnia 2021 r. Jeszcze na koniec ubiegłego roku dominacja bitcoina wynosiła 40%. Zamiana ta pokazuje, jak silnie kapitał zaczął wracać do największej kryptowaluty względem altcoinów.

Jeśli cena bitcoina miałaby dalej rosnąć, to kupujący muszą uporać się z potencjalnym oporem w rejonie 31000 do 31500 USD. Dopiero przekroczenie tego miejsca mogłoby otwierać drogą w stronę 38000 USD. Wsparciem z kolei mogą pozostawać okolice 25000-24000 USD.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.