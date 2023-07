Wydarzenia na rynkach finansowych bez większego wpływu na kurs bitcoina

14-dniowy wskaźnik ATR, mierzący średnią dzienną zmienność za ostatnie dwa tygodnie, spadł do poziomu 831 USD, co jest najniższą wartością od lutego 2023 r. Ostatni raz dołek w zmienności widzieliśmy w styczniu 2023 r., gdy wskaźnik ATR spadł do 385 USD. Warto także pamiętać, że zmienność ma to do siebie, że po okresach jej spadku, zaczyna ponownie rosnąć.