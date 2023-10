Złoty odetchnął z ulgą po zbudowaniu wysokich oczekiwań przed RPP. Nad kursem ktoś jednak czuwa

Rynek to gra oczekiwań. Każdy, kto w nim uczestniczy powinien to wiedzieć. Bieżąca cena każdego instrumentu finansowego, oprócz uwzględnienia czynników z przeszłości ma także w sobie zawarte dyskonto przyszłości. To, co wydarzy się w przyszłości można nazwać oczekiwaniami rynku, a na to można mieć mniejszy lub większy wpływ, chociażby w postaci komunikacji lub jej braku.

Wydaje się, że takie oczekiwania również były zbudowane przed wczorajszą decyzją RPP, gdy rynek po wrześniowym zaskakującym cięciu stóp procentowych zaczął oczekiwać cięcia w październiku o 50 punktów. Dostał z kolei 25 punktów, co mogło pomóc w tym, że złoty odetchnął z ulgą. Dodatkowo pojawiło się zamieszenia wokół konferencji wiceministra finansów, która po decyzji RPP została odwołana... Być może ministerstwo miało zamiar słownie bronić kursu złotego, gdyby okazało się, że RPP po raz kolejny zaskoczy rynek.

Takie podejrzenie nie jest bezzasadne, ponieważ już wcześniej wiceminister finansów oraz szef PFR interweniowali słownie po wrześniowej decyzji RPP. Z kolei na rynku także pojawiały się możliwe interwencja walutowe zapobiegające dalszej przecenie złotego. Jak wynika ze wcześniejszych wypowiedzi, preferowany zakres wahań kursu EUR/PLN to poziomy 4,40-4,60. Obecnie na rynku euro kosztuje 4,59 złotego, z więc po decyzji RPP utrzymuje się w "preferowanym" zakresie.

Niemniej jednak presja na złotego może nie ustępować, ponieważ na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, nadal stopy procentowe znajdują się wysoko. Co więcej, prawdopodobnie do końca roku, spotkają się stopy procentowe w Polsce z tymi, które obserwujemy w Stanach Zjednoczonych.

To bardzo rzadkie wydarzenie. Ostatni raz miało miejsce w 2006 r. oraz w 2018 r. To oczywiście nie musi oznaczać, że coś złego wydarzy się na rynku. Po prostu w rynkowych stopach procentowych będzie musiała być zaszyta większa premia za ryzyko, np. w obligacjach o dłuższym terminie zapadalności w relacji do USA. I tak też dziś rentowność polskich 10-letnich obligacji wzrosła do 6% i była najwyższa od połowy czerwca.

Co dalej z kursem złotego? Wydaje się, że na tę chwilę obowiązuje pewna powtarzalność. Złoty od około 8 rano umacnia się do euro. Również dziś. Zatem ktoś "czuwa", aby przypadkiem mimo spadku cen obligacji w Polsce czy akcji na GPW, kapitał zagraniczny nie strącił złotego. Stąd przynajmniej do połowy października taka "strategia" może być kontynuowana.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.