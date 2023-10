Raport ADP wsparł wzrosty na amerykańskich giełdach akcji. ADP zajmująca się obsługą kadr i płac podała, że we wrześniu utworzono zaledwie 89 000 miejsc pracy w sektorze prywatnym, co może być oznaką, że wczesną jesienią rynek pracy zaczyna się ochładzać. Szacunki ADP dotyczące płac mogą dostarczyć wskazówek na temat siły rynku pracy, ale nie są dokładnym prognostykiem oficjalnego rządowego raportu o zatrudnieniu, który ukaże się w piątek. Inwestorzy zaczęli obstawiać, że Fed nie podniesie stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu, a prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki wynosi 40%. Raport ten z pewnością ucieszył Fed, że tak długo oczekiwane schłodzenia rynku pracy może mieć miejsce.

Po poniedziałkowych PMI dla przemysłu, które mogły wskazywać, że ta gałąź gospodarki Europy “znalazła” dno, wczorajsze dane dla sektora usługowego również pokazały, że najgorsze może być za nami.

Jen od dwóch dni odrabia straty. W następstwie danych JOLTS, które pchnęły rentowności w górę, dolar amerykański w stosunku do japońskiego jena nadal zyskiwał na wartości, przekraczając poziom 150,00. Ruch ten okazał się krótkotrwały, a jen japoński gwałtownie się umocnił w związku z obawami dotyczącymi możliwej interwencji Banku Japonii, w wyniku której spadł aż do 148,50, po czym odbił. Dziś rano powrócił do tego poziomu. Dylemat przed którym stoją inwestorzy brzmi, czy poziom 150 jest tym poziomem, przy którym uaktywni się obrona jena przez bank centralny.

Giełdy w Europie i USA na przeciwnych biegunach.

Październik na giełdach w Europie nie układa się po myśli bykó w. Z przebiegu wczorajszej sesji nic nie zapowiadało, że zakończy się przeceną wszystkich głównych parkietach poza Dax (0,10%). Pozostałe wiodące europejskie indeksy zakończyły dzień na minusie tracąc od 0,14% (Stoxx 600) do 0,77% (FTSE 100).

Zdecydowanie lepsze nastroje panowały na Wall Street, a szczególnie ostatnia faza handlu była pokazem optymizmu byków. Powodem może być to, co działo się na rynku długu. Po porannym wystrzale rentowności amerykańskich obligacji, wróciły one na dużo niższe poziomy. Jones Industrial Average zyskał 127 pkt., czyli 0,39%. S&P wzrósł o 0,81%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 1,35%. Tym samym udało się wymazać część strat z wtorkowej sesji.

W Azji powiało umiarkowanym optymizmem.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku rosną dziś w ślad za wzrostami na Wall Street. Parkiety w Chinach pozostają zamknięte z okazji Złotego Tygodnia (1 - 7 X). Giełda w Tokio zyskuje 1,47%, a spadek indeksu Japan 255 został zatrzymany na wsparciu w okolicach 30300 pkt. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,63%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,62%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,79%), Singapur (0,81%), Sensex (0,53%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,62%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 05.10.2023.

Podsumowanie sesji na GPW.

Bywalcy na parkiecie przy Książęcej wreszcie złapali oddech, po serii wyprzedaży akcji we wrześniu, kiedy WIG20 przegrał walkę o utrzymanie się powyżej 1900 pkt. Poziom 1850 pkt. został zaatakowany na początku wczorajszych notowań i w ostateczności został obroniony. Wczorajsza sesja była o tyle ważna, że po słabym otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 zareagowały na lokalne dołki, a to daje nadzieje na większą korektę ostatniej fali spadkowej. Jednak słaba końcówka w Europie zepchnęłą benchmarki nieco niżej, a WIG20 finiszował w okolicach środka dziennego zakresu wahań.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,11 mld zł. WIG zyskał 0,79%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,81%. WIG20fut wzrósł o 0,69%, osiągając na zamknięciu wartość 1901 pkt. Na plusie finiszowały średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 1,21%. Kroku nie dotrzymały maluchy. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,21%.

Po decyzji RPP złoty odetchnął z ulgą.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,32.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,60.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,37.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,7850.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,90.



