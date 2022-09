Wszystko w rękach Fed

W reszcie nadszedł długo wyczekiwany przez inwestorów dzień, który może nakreślić kierunki w dłuższym horyzoncie czasowym na wszystkich klasach aktywów. Podwyżka stóp procentowych to tylko część układanki. Ważniejsze od skali podwyżki jest to, kiedy Fed zatrzyma cykl zacieśniania polityki pieniężnej.

Inwestorzy otrzymają wskazówki o zaktualizowane prognozy gospodarcze banku centralnego i kwartalne zestawienie prognoz, które wskażą jak bankierzy centralni widzą stopy procentowe w następnych kwartałach. Zobaczymy projekcję inflacji, bezrobocia i produktu krajowego brutto. Nowe prognozy kwartalne po raz pierwszy obejmą 2025 rok.

Od czasu publikacji w ubiegłym tygodniu danych CPI z USA, rentowności obligacji wystrzeliły i nic nie wskazuje na to, by trend się zakończył. Trzydziestolatki osiągnęły dziś rano rentowność 3,553%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note dają stopę zwrotu 3,552%, najwięcej od 10 lat, a dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 3,959% najwyższe od 15 lat. Jednak to papiery o rocznym terminie wykupu znalazły się na czele rankingu wzrostów z wynikiem 4,064%. Należy zwrócić uwagę na utrzymujące się od dłuższego czasu odwrócenie na krótkiej krzywej dochodowości 2/10. Począwszy od trzymiesięcznych papierów, wszystkie obligacje mają rentowność powyżej 3%.

Wtorek przyniósł przecenę na głównych parkietach Europy. Frankfurt, Paryż, Mediolan, Madryt i Amsterdam straciły od 1% do 1,6%. Brak optymizmu widać było na Wall Street, a sesja zakończyła się spadkami wszystkich benchmarków. Indeks S&P 500 spadł o 1,01%. Dow Jones Industrial Average stracił 313 punktów, czyli 1,13% Nasdaq Composite cofnął się o 95%.

Akcje azjatyckie podążają dziś w ślad za spadkami w USA, a inwestorzy rozważają skalę podwyżki stóp procentowych w USA. Indeks giełdy w Tokio traci 1,20%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 1,54%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,88%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-1,48%), Szanghaj (-0,31%), Singapur (0,01%), Tajwan (-1,11%), Indonezja (-0,59%). Indeks Azja Dow traci 1,54%.

Po poniedziałkowych wzrostach, wczorajsza sesja nie ułożyła się po myśli warszawskich byków, a nad rynkami akcyjnymi wisi widmo przesłania płynącego po dzisiejszej decyzji Fed.

Wtorkowa sesja zakończyła się sporymi spadkami wszystkich indeksów, wymazując z nawiązką to, co udało się ugrać w poniedziałek. Po spokojnym otwarciu, już po godzinie benchmarki przyjęły kierunek na południe, podobnie jak ich odpowiedniki na głównych parkietach Europy, efektem czego było zamknięcie WIG20 na poziomie dziennego maksimum wahań. Wystrzał inflacji PPI do rekordowych poziomów w Niemczech oraz decyzja Riksbanku o podniesieniu stóp o 100 pb przypomniała graczom, że Fed może być bardziej jastrzębi. Ciągle są niewielkie szanse na większe odbicie na parkiecie przy Książęcej, jednak globalny sentyment jest negatywny dla ryzykownych aktywów. Z technicznego punktu widzenia wczorajsza sesja nie wniosła nic nowego w obraz rynku. W piątek został obroniony poziom 1500 pkt., który to poziom jest lokalnym krótkoterminowym wsparciem i jeszcze utrzymujemy się nad nim. Czy zobaczymy próbę większego odbicia do kolejnego pułapu na poziomie 1600 pkt. o tym prawdopodobnie zadecyduje Fed. To, co musi niepokoić rodzimych inwestorów, to wciąż niepewność związana z oczekiwaniami na przyszłe działania Fed oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju i niespójne działania rządu i NBP w celu zwalczania inflacji.

Zarówno WIG, jak WIG20 zakończyły dzień pod kreską. Na GPW nie widać chętnych do kupowania akcji. Znacząco spadł obrót, który na na szerokim rynku, który wyniósł raptem 713 mln złotych. WIG stracił 1,64%, a WIG20 oddał z dorobku 1,95%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,56%, meldując się na poziomie 1510 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki tracąc odpowiednio 1,41 i 0,13%.

Złoty po okresie stabilizacji traci dziś do głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,41.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,73.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,76.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,94.

PLNJPY – para handlowana jest 30,20.



