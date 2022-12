Wielki tydzień dla rynków - inwestorzy czekają na Fed, BoE i EBC

Przez znaczną część tego miesiąca rynki europejskie i amerykańskie spowalniały wzrosty od październikowych dołków, w miarę zbliżania się do końca roku i trzech ważnych posiedzeń banków centralnych w tym tygodniu.

Rynki europejskie odnotowały pierwszą znaczącą tygodniową stratę od października, podobnie jak rynki w USA, gdzie Dow odnotował najgorszy tydzień od września, ponieważ obawy o spowalniającą gospodarkę i przyszłe tempo podwyżek stóp procentowych wpłynęły na nastroje. Wygląda na to, że to późne, piątkowe osunięcie w USA będzie miało wpływ na dzisiejsze otwarcie w Europie.

Przez większość ostatnich kilku tygodni powszechne było oczekiwanie, że być może jesteśmy świadkami szczytu inflacji w USA, a także szczytu dolara amerykańskiego. Ostatnie dane ekonomiczne z amerykańskiego sektora usług, jak również dane dotyczące wynagrodzeń poddały w wątpliwość te obliczenia, wraz z ostatnim gwałtownym spadkiem temperatur, który wywiera presję na wzrost cen gazu. Piątkowe dane o PPI w USA pokazały, że listopadowa inflacja jest wyższa niż oczekiwano i wynosi 7,4%. Mimo pewnego rozczarowania, że był to wynik wyższy od prognozowanych 7,2%, to i tak był to spory spadek z poziomu 8,1% obserwowanego w październiku. Co ważniejsze, ceny bazowe spadły z 6,8% do 6,2%, najniższego poziomu od lipca 2021 r. i ponad 3% poniżej szczytów z tego roku. Ten tak zwany "miss" sprawił, że rentowność amerykańskich obligacji zamknęła tydzień na plusie, pierwszy raz od 4 tygodni, przy cenach ropy naftowej, które są poniżej poziomów z poprzedniego roku.

W tym tygodniu, w centrum uwagi pozostanie inflacja, nie tylko w USA, ale również w Wielkiej Brytanii, ponieważ przygotowujemy się do ostatecznych decyzji w sprawie stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej, Banku Anglii, a także Europejskiego Banku Centralnego.

W tym tygodniu czeka nas lawina danych nie tylko z USA, ale również z Wielkiej Brytanii, począwszy od najnowszych danych dotyczących PKB za październik, a także danych dotyczących produkcji przemysłowej i wytwórczej, które mają pokazać, że gospodarka brytyjska jest w złym stanie, pomimo niskiego poziomu bezrobocia. We wrześniu PKB Wielkiej Brytanii spadło o -0,6% w ujęciu miesięcznym, ponieważ konsumenci zamknęli się w sobie przed październikowym limitem cen energii, a także pogrzebem królowej Elżbiety II. Oczekuje się, że indeks usług będzie liderem odbicia aktywności gospodarczej, ze wzrostem o 0,5%, po spadku o -0,8% we wrześniu. W ujęciu 3M, gospodarka ma się skurczyć o -0,4%. Dzisiejsze dane za październik powinny odwrócić tę tendencję o 0,4%, jednak zarówno produkcja przemysłowa, jak i wytwórcza powinny pozostać na niskim poziomie - oczekuje się, że produkcja przemysłowa wyniesie 0%, a wytwórcza -0,2%. Dane z tego tygodnia postawią Bank Anglii przed ogromnym problemem, jeśli chodzi o wielkość podwyżki stóp w tym tygodniu. Przy spowolnieniu aktywności gospodarczej spowodowanym osłabieniem gospodarki i wysoką inflacją, bank będzie musiał zdecydować się na podwyżkę o 50 lub 25 pb, mając pełną świadomość, że może zaprosić do spekulacji, że nie jest poważny w kwestii ograniczania cen, zwłaszcza przy inflacji płacowej przekraczającej 6% i mającej wzrosnąć w danych, które zostaną opublikowane jutro.

EURUSD – w zeszłym tygodniu podjął kolejną, nieudaną próbę dotarcia do okolic 1,0600. Ruch powyżej 1,0620 otworzy drogę do 1,0800, zejście poniżej 1,0400 pozwoli obrać 1,0340 i 200-dniowa SMA na cel.

GBPUSD – cofnął się z okolic 1,2320 pod koniec zeszłego tygodnia, obecnie ma wsparcie w przy 200-dniowej SMA na 1,2110. Ruch przez 1,2300 będzie zapowiedzią dalszych spadków do 1,2750, dalsze osłabienie może nastąpić po rozbiciu 1,2040.

EURGBP – w zeszłym tygodniu osunęło się do 0,8560, krótkoterminowe wsparcie znajduje się tuż powyżej 200-dniowej SMA i obszaru 0,8540. Zejście poniżej 0,8530 otworzy drogę do 0,8480, powyżej 0,8675 celem jest 0,8720.

USDJPY – w zeszłym tygodniu zabrakło mu pary tuż przed 138,00, co utrzymuje tendencję spadkową. Przełamanie 200-dniowej SMA będzie oznaczało powrót do minimów przy 133,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 19 punktów niżej, na poziomie 7457.

DAX – oczekuje się otwarcia 74 punkty niżej, na poziomie 14296.

CAC40 – możliwe otwarcie 32 punkty niżej, na poziomie 6645.



