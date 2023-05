Raport Departamentu Pracy o kondycji amerykańskiego rynku pracy zakończy emocjonujący tydzień pełen istotnych wydarzeń po tym, jak RBA, Fed i EBC utrzymały kurs walki z uporczywą inflacją. Po wczorajszej decyzji EBC, inwestorzy oczekują, że EBC będzie nadal podnosił stopy procentowe w nadchodzących miesiącach, nawet jeśli spodziewają się obniżek stóp procentowych przez Fed. Pojawiająca się rozbieżność między dwoma głównymi bankami centralnymi odbiła się echem na rynkach finansowych, doprowadzając euro do najwyższego poziomu w stosunku do dolara od ponad roku.

Ale nie tylko banki centralne skupiają uwagę uczestników rynku. Niepokoi ich to, co dzieje się z amerykańskimi bankami regionalnymi. Inwestorzy zastanawiali się, jak daleko mogą się rozszerzyć problemy w bankowości regionalnej i czy przeniosą się one na całą gospodarkę. Analitycy obserwują tendencję rynku do postrzegania wiadomości jako kategorycznie dobrych lub złych, a nie obawy dotyczące konkretnie pojedynczych banków. Po bankructwie trzech banków, First Republic został przejęty przez JP Morgan, wczoraj niepokojące wiadomości napłynęły z PacWest Bancorp, który spadł o około 50%. Western Alliance, kolejny bank, którego akcje mocno ucierpiały, spadł o 38%.

Sell in May and go away, tak rozpoczyna się miesiąc na globalnych parkietach. Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się spadkami wszystkich indeksów. Najlepiej stracił FTSE100 odnotowując spadek o 1,10%. Frankfurt, Paryż i Mediolan straciły odpowiednio 0,51%, 0,85% i 0,61%. Wszystko wskazuje na to, że Dax i CAC40 są na dobrej drodze do zakończenia tygodnia pod kreską. Gracze z Wall Street po decyzji Fed odstąpili od zakupów akcji i ostatecznie benchmarki zakończyły kolejny dzień w czerwieni. Dow Jones stracił 286 pkt., czyli 0,86%, S&P500 spadł o 0,72%. Nasdaq Composite finiszował ze stratą w wysokości 0,49%.

Na rynkach azjatyckich panują mieszane nastroje, a giełda w Tokio jest zamknięta do końca tygodnia z powodu święta. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na ruchy przyszłe ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,34%, a koreański KOSPI spada o 0,02%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,64%), Szanghaj (-0,71%), Singapur (-0,17%), Sensex (-0,31%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,16%.

Czwartkowa sesja na GPW zakończyła się przeceną wszystkich indeksów. To trzecia z rzędu sesja spadkowa, po sporej przecenie w ubiegły piątek. Niewielkiej zmiany procentowej było się można spodziewać przed posiedzeniem Fed. Początek handlu zapowiadał się neutralnie, jednak po dwóch godzinach handlu to niedźwiedzie przejęły inicjatywę i do końca sesji to podaż dyktowała warunki gry. Zarówno WIG i WIG20 zamknęły się w bezpośredniej bliskości minimów dziennego zakresu wahań.

Z technicznego punktu widzenia, w powietrzu “wisi” scenariusz korekty. Trzy tygodnie z rzędu WIG20 zostaje zatrzymany na styczniowym szczycie. Do tego RSI próbuje zawrócić na południe, a na histogramie MACD pojawiła się dywergencja negatywna.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street i na głównych giełdach Starego Kontynentu będą dominować negatywne nastroje, droga na tegoroczne szczyty została przynajmniej chwilowo zamknięta. Co prawda, byki próbują jeszcze walczyć o utrzymanie wsparcia w strefie 1900 pkt.,co widać w notowaniach WIG20fut, niemniej pojawiły się oznaki zadyszki we wspinaczce pod górę i można spodziewać się zejścia do poziomów 1850 i 1800 punktów.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,09 mld złotych. WIG stracił 1,53%, indeks blue chipów oddał z dorobku o 1,82%. Kontrakt na WIG20 stracił 2,01%, finiszując na poziomie 1900 pkt. mWIG40 spadł o 1,13%. sWIG80 stracił 1,15%.

Złoty pozostaje dziś stabilny do poziomów z czwartku.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,24.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,59.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,15.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,70.

PLNJPY – para handlowana jest po 32,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.