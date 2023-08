Sytuacja na złotym może zacząć się pogarszać. Kurs euro i dolara przed danymi o inflacji z USA

Polski złoty ma za sobą bardzo dobrą passę, gdzie kurs euro od października 2022 r. spadł z poziomu blisko 4,90 do 4,47 obecnie. Kurs dolara spadł z kolei z ponad 5 złotych do 4,06 obecnie, tworząc w międzyczasie spadek USD/PLN o 22%, czyli tyle, o ile spadł kurs tej pary walutowej w okresie od grudnia 2016 do stycznia 2018 r.

Bilans handlowy pomógł złotemu , a teraz?

Trudno nie zauważyć, że w tym czasie istotnie spadły ceny ropy naftowej oraz gazu, co pomogło doprowadzić najpierw do zmniejszenia ujemnego salda bilansu handlowego (eksport – import), a następnie do wyjścia do nadwyżki handlowej. Polska odnotowała nadwyżkę handlową w wysokości 1 111 mln EUR w maju 2023 r. w porównaniu z deficytem w wysokości 1 589 mln EUR w tym samym okresie 2022 r., co oznacza największy odczyt od stycznia 2023 r. Wtedy, według danych o bilansie eksport wzrósł o 3,3% rok do roku do 28 221 mln EUR, głównie dzięki wyższej sprzedaży w branży motoryzacyjnej, a mianowicie baterii litowo-jonowych i pojazdów użytkowych. Tymczasem import zmniejszył się o 6,3% do 27 110 mln EUR, spadając w pięciu z sześciu kategorii. Największe spadki odnotowano w przypadku towarów zaopatrzeniowych, paliw i dóbr konsumpcyjnych.