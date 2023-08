Fitch tnie rating USA – reakcja kursu dolara, indeksów i obligacji po utracie triple A

Fitch obniżyło rating USA do AA+ z AAA, powołując się na pogorszenie sytuacji fiskalnej w ciągu najbliższych trzech lat oraz powtarzające się negocjacje dotyczące limitu zadłużenia, które zagrażają zdolności rządu do płacenia swoich zobowiązań. Agencja po raz pierwszy zasygnalizowała możliwość obniżki ratingu w maju, a następnie utrzymała tę pozycję w czerwcu, po rozwiązaniu kryzysu związanego z limitem zadłużenia, deklarując zamiar finalizacji przeglądu w trzecim kwartale tego roku, podsumowała agencja Reuters.

USA tracą triple A . Reakcja Białego Domu i Janet Ye llen

Amerykańscy analitycy o decyzji Fitch

Fitch stwierdziło, że powtarzające się polityczne impasy i rozwiązania ostatniej chwili dotyczące limitu zadłużenia podważyły zaufanie do zarządzania fiskalnego. Niektórzy z kolei wyrazili zaskoczenie momentem decyzji, mimo że Fitch zasygnalizowało możliwość obniżki. "Nie rozumiem, jak mogą (Fitch) mieć gorsze informacje teraz niż przed rozwiązaniem kryzysu związanego z limitem zadłużenia", powiedziała Wendy Edelberg, dyrektor The Hamilton Project At The Brookings Institution w Waszyngtonie, podał Reuters.