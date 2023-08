Początek sierpnia z gwałtowną wyprzedażą złotego. Kurs dolara i kurs euro odrabiają straty

Tym samym złoty od początku sierpnia przechodzi w potencjalną fazę korekty jednej z największych fal umocnienia w ostatniej historii. Dolar do złotego potaniał o 22% do lipca, zaś euro potaniało od października o ponad 10%. W rezultacie obecne osłabienie złotego zdaje się być i tak niewielkim, przy ostatnim etapie jego umocnienia względem walut obcych. Niemniej jednak tempo wyprzedaży może robić wrażenie.

Kurs euro z największym wzrostem od lutego 2023 r.

Ostatni raz tak gwałtowna wyprzedaż złotego miała miejsce w lutym 2023 r., gdzie notowania EUR/PLN w pierwszym tygodniu wspominanego miesiąca wzrosły o 1,03%. Obecnie wzrost kursu euro wynosi 1,01% więc może być na dobrej drodze do pobicia skali deprecjacji PLN. Jeśli tak by się stało, to ostatnim miesiącem z większą skalą wyprzedaży złotego był wrzesień 2022 r Wtedy kurs euro wzrósł o 2,36% w skali tygodnia. Potencjalne poziomy kluczowe dla kursu euro mogą znajdować się w rejonie 4,50.

Kurs dolara z silnym wzrostem po 22% spadku

Co może szkodzić złotemu?

Z jednak strony jest to pogorszenie nastrojów na globalnych rynkach i ogólny powrót do dolara amerykańskiego, który może być wspierany również świetnymi danymi z tamtejszej gospodarki, co wywoływać może presje na dalsze podwyżki stó p, ale także gorszymi danymi z Europy. Indeksy PMI dla przemysłu jasno pokazują, że ożywienie może być bardziej kruche i niepewne, zwłaszcza w Niemczech, co nie jest bez znaczenie dla polskiej gospodarki. Pogorszyć może się także saldo bilansu handlowego, które były istotne w ostatnich kilku kwartałach dla kreowania kursu walutowego. Ostatni wzrost cen ropy naftowej może być tu kluczowy.