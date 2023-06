Dziś poznamy wyniki badania warunków biznesowych skrajnych amerykańskich banków. Sekretarz skarbu twierdzi, że nie widzi z ich strony „ogromnego zagrożenia”, ale komentarze pokazują, że regulatorzy przygotowują się na turbulencje w czasie publikacji. Prawdopodobnie więcej banków będzie dążyć do fuzji w tym roku, ponieważ wyższe stopy procentowe i niedawne zawirowania sprawiają, że utrzymywanie deponentów jest dla nich droższe. Organy regulacyjne przygotowują się na ponowne wybuchy zamieszania, które branża przeżyła na początku tego roku.

Podczas gdy Yellen i inni urzędnicy gwarantowali depozyty w SVB i Signature Bank, podjęto różne kroki w celu ustabilizowania systemu bankowego i aktualnie nie przewiduje się powrotu do takiej samej niestabilności, jak na początku roku, ale słabsze wyniki za drugi kwartał mogą wywrzeć presję na ceny akcji i potencjalnie skłonić niektóre banki do fuzji. Chociaż jakikolwiek spadek zarobków nie powinien spowodować powrotu branży do kryzysu, federalne organy regulacyjne wypatrują oznak kłopotów. Rada Nadzoru nad Stabilnością Finansową, międzyagencyjny panel organów regulacyjnych kierowany przez Yellen, spotkała się w zeszłym tygodniu, aby omówić sektor bankowy, koncentrując się na ryzyku, na jakie narażone są banki przy udzielaniu kredytów na nieruchomości komercyjne.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 28.06.2023.

W końcówce tygodnia inwestorzy będą analizować dane o inflacji z największych gospodarek Eurolandu i całej strefy euro. Po południu zaplanowane są wystąpienia szefów EBC, Fed, BoE i BoJ.

Giełdy w Europie i Wall Street zdecydowane odbicie.

Po dwóch nijakich sesjach na głównych parkietach Starego Kontynentu, wczorajsza zakończyła się w przewagą popytu, a wszystkie wiodące benchmarki zyskały. Liderem wzrostów był IBEX35 z zyskiem 1,28%. FTSE MIB i CAC40 wzrosły o 0,58% i 0,43%. Znacznie mniejszymi zyskami zakończyły dzień Dax (0,21%), FTSE100 (0,11%) i Stoxx 600 (0,05%).

W zielenieni zakończył się handel na Wall Street. Dow Jones wzrósł o 212 pkt., czyli 0,63% z chęcią powrotu od poziomu 34000 pkt. S&P500 zyskał 1,155% zbliżając do poziomu 4400 pkt. Nasdaq Composite po dwóch sesja silnie spadkowych zaliczył wzrost o 1,65%.

W Japonii i Australii odbicie po fali wyprzedaży.

Rosną giełdy w Tokio, Sydney. Tracą w Hong Kongu, Szanghaju i Seulu. Dziś widać przewagę wzrostów. Inwestorzy na giełdzie w Tokio powrócili do zakupów akcji, a Nikkei 225 rośnie o 1,52%, australijski S&P/ASX 200 zyskuje 1,04% po tym, jak inflacja w kraju spadła. Południowokoreański KOSPI traci 0,22%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,13%), Szanghaj (-0,52%) Singapur (0,10%), Sensex (0,45%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,92%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Powtórka z rozrywki, tak najkrócej można podsumować to, co działo się podczas wtorkowej sesji przy Książęcej. W piątek, gdy WIG20 dotarł do oporu na 2080 pkt., to niedźwiedzie przeszły do kontrataku, spychając indeks do lokalnego wsparcia na poziomie 2020 pkt. W poniedziałek byki sparowały szarżę niedźwiedzi, wyciągając WIG20 z powrotem na połap 2060 pkt. Gdy wydawało się, że popyt dalej będzie rozdawał karty, wczoraj podaż sprowadziła benchmark do lokalnego wsparcia. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy początek tygodnia to był falstart, czy powrót apetytu na akcje. Zarówno w przypadku WIG, WIG20 jak i WIG2fut, po płaskim otwarciu, indeksy zeszły pod kreskę i do końca sesji to niedźwiedzie dyktowały warunki gry. W końcówce handlu udało się odrobić część strat, po udanym początku na Wall Street. Wszystkie spółki z indeksu blue chipów zakończyły dzień na minusie.

Wszystko to, co zyskały byki w poniedziałek, oddały wczoraj. WIG20fut przetestował od spodu poprzednio rozbity poziom 2060 pkt., który mógł się zamienić się w opór. I tak się stało. Aktualnie zarówno scenariusz pogłębienia korekty, jak i ataku na szczyty pozostaje w grze, jednak z technicznego punktu widzenia, na wykresie H4 wyrysowała sie formacja RGR, co może postawić sprzedających na lepszej pozycji startowej.

WIG stracił 1,07%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 1,41%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,75%, finiszując na poziomie 2024 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,29%. sWIG80 zameldował się pod kreską ze skromną stratą 0,03%.

Dobra passa złotego trwa.

Od początku tygodnia złoty pozostaje stabilny w okolicach piątkowego zamknięcia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,17.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,44.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,06.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54

PLNJPY – para handlowana jest po 35,50.



