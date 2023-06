Zgodne z niepisana regułą jest, że kiedy w USA inwestorzy świętują, na rynkach niewiele się dzieje. Tak było i wczoraj, gdy rynki finansowe w USA były zamknięte z okazji Dnia Wyzwolenia. Za to dalsza część tygodnia powinna przynieść podwyższoną zmienność na akcjach, dolarze i funcie. Bank Chin zgodnie z oczekiwaniami obniżył roczną stopę pożyczkową o 10 pb, mając na celu wsparcie aktywności gospodarczej, po tym, jak dane z Chin wskazału na wolniejsze niż oczekiwano tempo ożywienia, po odejściu od polityki zero covid. Wielu ekonomistów pozostaje sceptycznych co do tego, czy te środki wystarczą, aby odwrócić słabnące zaufanie i zapobiec dalszemu spowolnieniu. Zdaniem niektórych ekonomistów, te posunięcia sygnalizują również, że decydenci nadal są przywiązani do starych praktyk, wykorzystując pożyczki do pobudzania inwestycji, zamiast podejmować trudniejsze kroki w celu zwiększenia dochodów gospodarstw domowych i wzrostu konsumpcji. W tym tygodniu uwaga inwestorów skupi się wokół Powella i Banku Anglii. Przewodniczący Fed, złoży w środę półroczne zeznania przed Komisją Usług Finansowych, a w czwartek przed Senacką Komisją Bankową. Bank Anglii ogłosi w czwartek decyzję w sprawie polityki pieniężnej. Rynki wyceniają 13-tą z rzędu podwyżkę stóp procentowych. Również w czwartek, Conference Board opublikuje wyprzedzający indeks ekonomiczny za maj. Oczekuje się, że indeks spadnie o 0,4% miesiąc do miesiąca i będzie to 13-ty miesiąc spadkowy z rzędu. Conference Board nadal przewiduje łagodną recesję, która rozpocznie się w połowie 2023 r., pomimo silniejszych niż oczekiwano danych ekonomicznych, które spowodowały, że indeks S&P 500 osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2022 r.

Cofnięcie w Europie.

Wczorajsza sesja zakończyła się spadkami wszystkich głównych europejskich indeksów. Dax, który ustanowił historyczne maksimum, na chwilę pokonując poziom 16400 pkt., spadł wczoraj o 150 pkt, czyli 0,96%. Stoxx 600 i CAC40 straciły 1%. FTSE100 w perspektywie podwyżki stóp przez BoE cofnął się o 0,7%.

W Azji korekta ostatnich wzrostów (nie dotyczy giełdy w Australii).

Tydzień na rynkach azjatyckich, rozpoczął się spadkami w ślad za piątkową sesją na Wall Street i tracącymi dziś na wartości kontraktami na amerykańskie indeksy. Decyzja PBoC o cięciu stopy pożyczkowej o 10 pb nie usatysfakcjonowała inwestorów. Giełda w Tokio spada o 0,38%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1% testując opór w okolicach 7400 pkt., Południowokoreański KOSPI traci 0,21%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,49%), Szanghaj (-0,20%), Singapur (-0,52%), Sensex (-0,53%). Indeks Asia Dow traci 0,55%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 20.06.2023.

Podsumowanie sesji na GPW.

Poniedziałkowy handel na GPW przypominał scenariusz rozprowadzania akcji, po tym, jak posiadacze długich pozycji na kontraktach zrealizowali duże zyski. Widać to było na akcjach Dino, który jeszcze w ubiegły czwartek bił rekordy. Pozbywano się również akcji banków, ponieważ nie do końca wiadomo ile stracą na wyroku TSUE. Jeszcze do południa wydawało się, że WIG20 utrzyma się nad kreską, jednak pogorszenie nastrojów w Europie udzieliło się graczom przy Książęcej. Od południa indeks blue chipów zsuwał się po równi pochyłej, kończąc dzień na minimum dziennego zakresu wahań. Aktualnie nic nie wskazuje na to, że na parkiet przy Książęcej powróci bessa. Wyciąganie daleko idących wniosków po jednej sesji spadkowej może się zemścić. Istnieje prawdopodobieństwo korekty, co byłoby w dużej mierze pożądane dla uspokojenia nastrojów. Cel byków by wspiąć się na okrągły poziom 2100 pkt. został osiągnięty. Tym samym WIG20 oddalił się na bezpieczną odległość od ważnej strefy w okolicach 1950 pkt. i nawet kilkudniowe cofnięcie nie wróży masowej wyprzedaży akcji.

Z technicznego punktu widzenia, na wykresie WIG20 pojawiła się formacja spadającej gwiazdy. Ostatni raz, gdy podobna sytuacja wystąpiła, WIG20 zaliczył korektę, która sprowadziła indeks 100 punktów niżej. Czy historia się powtórzy?

Handlowi towarzyszył bardzo niski obrót, który na szerokim rynku wyniósł raptem 763 mln złotych. WIG stracił 0,73%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 1,15%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,09%, finiszując na poziomie 2084 pkt. Honoru byków broniły średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,44%, a sWIG80 zameldował się nad kreską z zyskiem 0,51%.

Dobra passa złotego.

Złoty zakończył ubiegły tydzień umocnieniem się do większości walut rezerwowych i tak rozpoczął bieżący. Od dłuższego czasu pozostaje stabilny do funta oscylując wokół poziomu 5,20.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,21.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,08

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.