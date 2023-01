Tydzień pod znakiem odczytów PMI, decyzji Banku Kanady, amerykańskiego PKB i wyników gigantów biznesu

W tym tygodniu zwracamy uwagę na odczyty PMI, a także Bank Kanady, który w środę podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych, jednak będzie to tylko przygrywką przed przyszłotygodniową decyzją Fed, BoE i EBC, co może oznaczać wzrost niepewności i sporą zmienność w oczekiwaniu na Banki centralne. Tydzień uzupełnią dane o PKB USA, dodatkowo swoje kwartalne wyniki przedstawią między innymi IBM, Microsoft, Tesla, Boeing, General Electric i Intel, a to tylko niektóre firmy z czołówki amerykańskiego biznesu.

Pomimo piątkowych wzrostów, Wall Street zakończyło tydzień pierwszą tygodniową stratą po trzech tygodniach zysków.

Indeksy zakończyły tydzień na minusie, głównie z powodu obaw, że gospodarka może nie być w stanie uniknąć recesji. Kilka raportów na temat gospodarki było słabszych niż oczekiwano, ponieważ cały ciężar podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej z zeszłego roku zaczyna przenikać do gospodarki. W piątek gubernator Fed Christopher Waller powiedział, że opowiada się za podwyżką stóp procentowych o zaledwie ćwierć punktu na posiedzeniu 1 lutego, kiedy bank centralny przedstawi kolejną aktualizację polityki stóp procentowych. Waller powiedział również, że stopy procentowe są już wystarczająco wysokie, aby spowolnić gospodarkę. Uwagi te mogły pomóc w uspokojeniu obaw o konsekwencje dalszego wzrostu stóp procentowych.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami i odrabianiem strat z początku tygodnia. Byki wciąż chcą kontynuować styczniowy rajd, jednak obawy o recesję wiszą nad głowami spekulantów, którzy grają z nadzieją, że Fed zakończy ścieżkę podwyżek stóp procentowych. Indeksy FTSE100 i Stoxx 600 zyskały najmniej, bo “tylko” 0,3% i 0,37%%. Dax, CAC40 i FTSE MIB zakończyły sesję wzrostem średnio 0,7%. Powody do zadowolenia mieli też bywalcy na Wall Street. Po najgorszej w tym roku środowej sesji i kontynuacji spadków dzień później, piątek przyniósł chwile oddechu. Dow Jones wzrósł o 331 pkt., czyli 1%, S&P500 wystrzelił w górę o 1,89%, a Nasdaq Composite zakończył sesję 2,66% wyżej.

Większość giełd w regionie Azji i Pacyfiku jest dziś zamknięta z powodu święta Nowego Roku Księżycowego, gdzie rynki w Szanghaju będą zamknięte przez cały tydzień. Te, które działają, w większości rosną w ślad za Wall Street. Handel w regionie pozostaje niestabilny, a inwestorzy spoglądają w kierunku kurczącej się światowej gospodarki oraz widma globalnej recesji. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,32%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,11%, a indeks Sensex w Indiach rośnie o 0,77%.

Za nami bardzo ciekawy tydzień na GPW. Pierwsze i najważniejsze pytanie na jakie inwestorzy muszą znaleźć odpowiedź brzmi: czy za nami dopiero początek korekty, a może tylko łapanie oddechu przed dalsza wspinaczka na północ. Podczas ostatniej sesji tygodnia, po niezbyt udanym jego początku, wszystkie indeksy zakończyły dzień w zieleni, jednak tydzień wyrysował świeczkę spadkową i jeśli jej wymowa zostanie potwierdzona, może to zwiastować wystąpienie korekty. Od siedmiu dni widać zadyszkę byków we wspinaczce pod górę, a benchmark blue chipów ugrzązł w ruchu bocznym. Statystycznie, to właśnie styczeń jest najlepszym miesiącem dla akcji. Ostatnia sesja przy Książęcej zakończyła się przeceną wszystkich indeksów, ale wciąż możliwe, że hossa ma szansę na kontynuację. Od pierwszej, tegorocznej sesji na GPW widać, że zdecydowaną przewagę mają optymiści. Po trudnym 2022 roku, wchodzimy 2023 z nadzieją, że uda się pokonać problemy gospodarcze. Póki co efekt stycznia jeszcze działa, ale rozpędzona lokomotywa musi kiedyś zwolnić. Pytanie tylko czy się nie wykolei.

Bliskość pułapu 2000 pkt. jest łakomym kąskiem dla byków, To, co musi niepokoić inwestorów, to oczekiwania NBP mówiące o ujemnym PKB w przyszłym roku, utrzymana agresywna polityka banków centralnych w celu tłumienia inflacji, zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju. Nie bez znaczenie jest ryzyko wystąpienia globalnej recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,76 mld złotych. WIG zyskał 0,38%, a WIG20 dodał do dorobku 0,13%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,42%, meldując się na poziomie 1920 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1%, a sWIG80 zyskał 1,07%.

Od piątku złoty nieznacznie zyskuje do głównych walut i pozostaje stabilny w ramach ruchu bocznego:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,37.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,71.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,32.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,71.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,00.



