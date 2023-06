Połowa czerwca zapowiadać się może bardzo emocjonująco na rynkach finansowych, co może przełożyć się bezpośrednio na kurs euro i kurs dolara amerykańskiego, ale także na notowania złota, indeksów giełdowych czy obligacji. Mowa o serii kluczowych wydarzeń, które będą miały miejsce jedno za drugim, a są największej wagi. Swoje decyzje w sprawie polityki monetarnej podejmą Fed, Europejski Bank Centralny oraz Bank Japonii, a także poznamy najnowszy odczyt inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Będzie to prawdopodobnie jeden z gorętszych tygodni dla rynków w tym sezonie.

Decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych - 14/06

Kiedy Rezerwa Federalna spotkała się po raz ostatni na początku maja, podnosząc stopy procentowe o 25 pb zgodnie z oczekiwaniami, reakcja rynku była stosunkowo łagodna. Niewiele było niespodzianek, a zmiana w oświadczeniu, w którym usunięto linię sygnalizującą, że nadchodzą kolejne podwyżki stóp, była mile widzianym sygnałem, że amerykański bank centralny jest bliski wstrzymania podwyżek stóp. Pomimo zasygnalizowania możliwej przerwy, 2-letnie rentowności w USA są obecnie wyższe niż w czasie ostatniego posiedzenia. Wynika to z faktu, że rynki przełożyły prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych dopiero na przyszły rok ze względu na odporność rynku pracy i inflację bazową.

Ostatnie informacje od niektórych przedstawicieli Fed sugerują, że tworzy się rozbieżność poglądów na temat dalszych działań, z lekkim nastawieniem na pominięcie czerwca i oczekiwanie na kolejną podwyżkę stóp w lipcu. Biorąc pod uwagę, że rynek pracy nadal wygląda na silny, a płace obecnie kształtują się powyżej głównego wskaźnika CPI, Fed może być zaniepokojony przesłaniem, jakie może wysłać utrzymanie stóp, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że RBA i BoC nieoczekiwanie podniosły stopy w ciągu ostatnich kilku dni.

Niemniej jednak wydaje się, że jest coraz więcej dowodów na to, że pauza jest dokładnie tym, co możemy otrzymać w tym tygodniu. Problem polega na tym, jaki rodzaj wiadomości zostanie wysłany. Jeśli komunikat ma być taki, że kolejna podwyżka nastąpi w lipcu, to po co czekać, skoro jedynymi dodatkowymi ważnymi danymi do tego czasu jest kolejny raport o CPI i zatrudnieniu? Czy gospodarka USA może być w znacząco innym miejscu do tego czasu?

CPI w USA (maj) - 13/06

Jednym z bardziej zauważalnych trendów, które obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, był szybki spadek inflacji zasadniczej w USA. W czerwcu ubiegłego roku wskaźnik CPI w USA osiągnął najwyższy poziom 9,1% i od tego czasu znajduje się na ścieżce spadkowej. Ten trend spadkowy przyspieszył w ciągu ostatnich kilku miesięcy, po zakończeniu ubiegłego roku na poziomie 6,5%. W kwietniu wskaźnik CPI w USA spadł do 4,9% i najniższego poziomu od 2 lat, podczas gdy ceny bazowe spadły do 5,5%. Gwałtowne spadki cen energii, a także innych towarów przyspieszyły ten trend, nawet jeśli ceny żywności pozostały na niezmienionym poziomie. Niemniej jednak spowolnienie inflacji zasadniczej wywołało spekulacje, że Rezerwa Federalna może być skłonna do utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie w tym tygodniu, po podniesieniu stóp na każdym posiedzeniu od marca ubiegłego roku. Ceny fabryczne lub ceny PPI również spadały, a ceny bazowe wyniosły 3,2%, po tym jak rok temu wyniosły aż 9,7%. Oczekuje się, że majowe dane o CPI w tym tygodniu przyniosą kolejne duże spowolnienie do 4,1%, a ceny bazowe spadną z 5,5% do 5,3%.

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych - 15/06

Wydaje się, że nie ma wątpliwości co do tego, że na posiedzeniu w tym tygodniu Europejski Bank Centralny prawdopodobnie dokona kolejnej podwyżki stóp o 25 pb. Niemniej jednak byłaby to znacząca zmiana w stosunku do niektórych ostatnich narracji, które towarzyszyły niedawnym dyskusjom na temat prawdopodobnej ścieżki stóp procentowych EBC.

Wydaje się, że zmiana akcentów nastąpiła z powodu niedawnych gwałtownych spadków głównego wskaźnika CPI, a także dowodów na to, że ceny bazowe również mogły osiągnąć szczyt. W najnowszych wstępnych danych CPI za maj inflacja zasadnicza spadła do 6,1%, co oznacza gwałtowny spadek z 7%, które obserwowaliśmy w kwietniu, a także 9,2%, które obserwowaliśmy pod koniec ubiegłego roku.

Największym zmartwieniem w ostatnich miesiącach były ceny bazowe, które w marcu osiągnęły rekordowy poziom 5,7%, a w najnowszych danych opublikowanych na początku tego miesiąca spadły do 5,3%. Widzieliśmy również gwałtowne spadki PPI, które zwykle działają jako wiodący wskaźnik przyszłych trendów inflacyjnych, a niemiecki PPI znajduje się obecnie na ujemnym poziomie. Niemiecka gospodarka również znajduje się w recesji, podobnie jak reszta strefy euro, a EBC musi postępować ostrożnie, biorąc pod uwagę obawy, że fala deflacji zaczyna rozprzestrzeniać się na całą globalną gospodarkę.

Sprzedaż detaliczna w Chinach (maj) - 15/06

Chiński konsument odnotował stosunkowo niewielkie odbicie w następstwie decyzji władz o złagodzeniu ograniczeń w grudniu. Pojawiają się coraz wyraźniejsze oznaki, że to odbicie wydaje się na wyczerpaniu, jeśli ostatnie dane gospodarcze są jakimkolwiek wskaźnikiem. W pierwszych trzech miesiącach tego roku sprzedaż detaliczna mocno odbiła, ale ostatnie dane PMI wydają się sugerować, że to odbicie może zostać zahamowane.

Chociaż w kwietniu odnotowaliśmy duże odbicie sprzedaży detalicznej o 18,4%, co było również największym wzrostem rok do roku od marca 2021 r., dane te okazały się niższe od prognoz. Należy to również osadzić w kontekście tego, że chińska gospodarka podlegała różnym ograniczeniom w tym samym czasie w ubiegłym roku, kiedy sprzedaż detaliczna spadła o -11,1%, więc poprzeczka była dość niska. Produkcja przemysłowa również rozczarowała, rosnąc o 5,6%, w porównaniu z oczekiwanym wzrostem o 10,9%, podkreślając, jak chińska gospodarka nadal zmaga się z niskim zaufaniem i słabym popytem. Oczekuje się, że dane za maj w tym tygodniu nie będą inne, z 13,9% odbiciem sprzedaży detalicznej i prognozowanym spowolnieniem produkcji przemysłowej do 3,8%.

Kurs euro i kurs dolara – potencjalna zmienność

Jak wynika z notowań opcji walutowych implikowana zmienność dla poszczególnych głównych par walutowych może kształtować się w tym tygodniu następująco: kurs EUR/USD z 68% prawdopodobieństwem może ulec zmianie o około 120 pipsów, kurs USD/JPY może zmienić się o około 220 pipsów, a GBP/USD o około 130 pipsów. Z kolei notowania takich par jak USD/CHF, AUD/USD czy NZD/USD mogą charakteryzować się zmiennością poniżej 100 pipsów, wskazują opcje walutowe.



