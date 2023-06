Bieżący tydzień zapowiada się niezwykle ciekawie i z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że na brak zmienności nie będziemy narzekać. Po spokojnym poniedziałku, począwszy od wtorku, do końca tygodnia ilość publikowanych ważnych danych i wydarzeń rynkowych wpłynie na wycenę prawie wszystkich klas aktywów. We wtorek poznamy majowy odczyt inflacji w USA. O ile można spodziewać się spadku CPI (spadają ceny żywności i energii), to inflacja bazowa, na którą patrzy Fed, niestety wciąż pozostaje uporczywie wysoka. Napięty rynek pracy i wysoki odczyt inflacji bazowej, to te czynniki, które spędzają sen z powiek Rezerwy Federalnej. Tego dnia rozpoczyna się dwudniowe posiedzenia FOMC. Zapowiedzi bankierów z Fed, że Komitet zrobi sobie przerwę w podnoszeniu kosztu pieniądza, powinny mieć swoje odbicie w środowej decyzji, jednak wszystko wskazuje na to, że Fed prawdopodobnie utrzyma jastrzębie nastawienie. Jak będzie, przekonamy się o tym w środę wieczorem, kiedy to poznamy projekcje makroekonomiczne i decyzję w sprawie stóp procentowych, a inwestorzy będą wsłuchiwać się w każde słowo Powella wypowiedziane podczas konferencji po posiedzeniu FOMC. Jeszcze więcej danych poznamy w czwartek, kiedy na pierwszy ogień pójdzie Azja. Zobaczymy zmianę zamówień na sprzęt, maszyny i urządzenia oraz eksport i import Japonii. Australia pokaże dane z rynku pracy, które podobnie jak w USA, pozostaje gorący. Dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, które poprzednio wstrząsnęły juanem, mogą wyznaczyć kierunek na dalsze osłabienie waluty, tym bardziej, że Bank Chin zapowiedział obniżenia stopy pożyczkowej w celu pobudzenia gospodarki. Dla uczestników rynku. spekulujących wspólną walutą, kluczowa będzie decyzja EBC gdzie rynek oczekuje podwyżki kosztu pieniądza o 25 pb. Po południu poznamy dane o produkcji przemysłowej w USA. Tydzień zakończy decyzja BoJ o wysokości stóp procentowych, jednak to konferencja po posiedzeniu banku da więcej informacji co do przyszłych działań. Oczywiście, nie możemy zapomnieć, że koniec tygodnia to wygasanie kontraktów na indeksy giełdowe. Czy kolejny kwartał będzie należał do niedźwiedzi?

Giełdy w Europie szukają kierunku.

Przez ostatnie kilka sesji, na wszystkich głównych parkietach Europy niewiele się działo, by nie powiedzieć, że wiało nudą. Tak było i podczas ostatniej sesji tygodnia, gdzie benchmarki zakończyły dzień pod kreską. Dax oscyluje wokół poziomu 16000 pkt., wciąż z szansą na ponowny atak na rekord.

Niewielkimi wzrostami zakończył się handel za oceanem, gdzie S&P500 wyszedł z najdłuższej bessy od 1948 roku. Dow Jones zyskał 43 punkty, czyli 0,13%. S&P500 wzrósł o 0,11%. Nasdaq Composite, który radzi sobie w tym roku najlepiej, zyskał 0,16%.

W Azji mieszane nastroje.

Na rynkach azjatyckich, tydzień rozpoczął się w mieszanych nastrojach. Lokomotywą napędzającą wzrost jest giełda w Japonii, gdzie Nikkei 225 stara się ustanawiać nowe historyczne szczyty, a chińskie tracą, gdy Chiny zmagają się z zaskakująco słabym ożywieniem gospodarczym. Giełda w Tokio rośnie o 0,33%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,33%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,57%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,57%), Szanghaj (-0,28%), Singapur (-0,01%), Sensex (0,20%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,4%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Ostatnia sesja tygodnia przy Książęcej wypadła okazale na tle ich odpowiedników na Starym Kontynencie. Był to bardzo udany tydzień dla indeksu blue chipów. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły handel na 52-tygodniowych maksimach, gdzie WIG20 oddalił się od ważnej strefy w okolicach 1950 pkt. Po wysokim otwarciu, sam przebieg sesji pokazał, że byki kontrolują rynek, a taka sytuacja może trwać, aż do wygasania kontraktów. Giełdy w Europie przed Fed i EBC pozostają w kilkudniowym ruchu bocznym. Za to widać, że spółki technologiczne, które napędzały amerykańskie indeksy, powoli łapią zadyszkę.

Z technicznego punktu widzenia, długi dolny cień, który pojawił się w ubiegłym tygodniu na tygodniowym wykresie WIG20fut, pokazuje determinację byków w obronie swoich racji. Po tym, jak WIG20fut usadowił się powyżej poziomu 2000 pkt., ambicją kupujących jest dobicie do kolejnego okrągłego poziomu usadowionego 100 pkt. wyżej.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 12.06.2023.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,09 mld złotych. WIG zyskał 0,66%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 0,72%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,96%, finiszując na poziomie 2057 pkt. W obraz rynku wpisały się wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,28%. sWIG80 zameldował się nad kreską z zyskiem wynoszącym 0,63%.

Złoty nieznacznie umacnia się.

Złoty rozpoczyna tydzień od umocnienia się do większości walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5 20.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,44.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,13.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,70.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.