Tesla znów obniża ceny samochodów - czy zaskoczy wynikami?

Tesla przedstawi swoje wyniki za pierwszy kwartał po zamknięciu rynku w USA 19 kwietnia. Cena akcji popularnej wśród inwestorów spółki wzrosła o ponad 80% od styczniowego minimum na poziomie 100 dolarów, ponieważ inwestorzy mają nadzieję na silną liczbę dostaw po tym, jak Elon Musk przyznał się do ambicji produkcji 2 milionów samochodów w 2023 r.

Jednak cięcia cen od końca ubiegłego roku mogły zjeść jego marżę zysku, co doprowadziło w rezultacie do spadku zysków. Przy i tak już obniżonych oczekiwaniach, pobicie wyników może wysłać akcje wyżej, ale chybienie może odwrócić część zysków. Jakie liczby mogą wpłynąć na kurs akcji Tesli w związku z nadchodzącymi wynikami? Warto dodać także, że spółka poinformowała na chwilę przed publikacją wyników za pierwszy kwartał, że obniżyła ceny niektórych swoich pojazdów elektrycznych Model Y i Model 3 w Stanach Zjednoczonych. Spółka szósty raz obniżyła ceny w USA w tym roku wśród obaw o wpływ na marże zysku. Łącznie Model 3 miał potanieć o 11 proc., a Model Y o 20 proc. Zatem Model 3 "rear-wheel drive" jest już do kupienia za 39 990 dolarów.

Dostawy samochodów Tesli tracą impet

W pierwszym kwartale Tesla dostarczyła rekordową liczbę 422 000 pojazdów z łącznej produkcji 440 808 sztuk. Liczba dostaw stanowiła 4% wzrost sekwencyjny i 36% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale była nieśmiała wobec oczekiwań Wall Street na 432 000 pojazdów. Jednak wzrost dostaw samochodów spowolnił z 40% rocznego wzrostu w 2022 r., co sugeruje, że producent EV traci impet w rosnącej sprzedaży, pomimo ogromnych obniżek cen.

CEO Elon Musk powiedział, że firma zakłada wyprodukowanie 2 milionów samochodów i potencjalnie osiągnięcie tej samej liczby sprzedaży w 2023 r., co stanowiłoby wzrost o 53% z 1,31 mln dostaw w 2022 r.

Według TechCrunch, wymagania Chin będą miały największy wpływ na liczbę sprzedaży, ponieważ kraj ten może odpowiadać za 50% dostaw samochodów w pierwszym kwartale (wliczając w to zarówno sprzedaż krajową, jak i zagraniczną). Oczekuje się, że długo oczekiwany Cybertruck rozpocznie produkcję jeszcze w tym roku, co może zwiększyć sprzedaż, jeśli uda się go wprowadzić. Jednak rosnąca konkurencja na rynkach chińskich może zagrozić sprzedaży Tesli. Szybko rozwijający się chiński producent EV, BYD, sprzedał w marcu 206 089 pojazdów.

Marża zysku Tesli jest w kratkę

Pomimo rekordowej liczby dostaw samochodów, marża zysku Tesli może zostać ściśnięta przez jej rabaty cenowe rozpoczynające się pod koniec ubiegłego roku. W czwartym kwartale 2022 r. jej marża brutto w branży motoryzacyjnej wyniosła 25,9%, co jest najniższym wynikiem w ciągu ostatnich pięciu lat. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spadły o 28,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Liczba ta sugeruje, że zarobki Tesli drastycznie spadną, jeśli nie będzie ona w stanie zwiększyć swojej sprzedaży zgodnie z oczekiwaniami.

Oczekuje się, że zysk na akcję Tesli będzie na poziomie 0,85 USD, czyli 20,6% spadku rok do roku, a przychody prognozowane są na 23,56 mld USD, co oznacza wzrost o 25,6% w skali roku, ale niższy niż 37% wzrost w ostatnim kwartale 2022 r.

Podstawowe wskaźniki Tesli:

P/E: 50,9

Forward P/E: 46,7

Kapitalizacja: 584 mld USD

Roczna stopa zwrotu: -44,94%

FY 2023 EPS: 3,95

FY 2024 EPS: 5,50

Implikowana zmienność z rynku opcji: 8%

Waga w indeksie Nasdaq 100: 3,46% (7 spółka)

Wyniki dziś po sesji w USA.



