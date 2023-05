Szybszy spadek inflacji w USA wspiera giełdy i złotego

Również koszty związane z mieszkalnictwem, które stanowią ponad 30% całkowitego koszyka CPI, zwolniły po raz pierwszy od dwóch lat (8,1% vs 8,2%), a ceny używanych samochodów osobowych i ciężarowych ponownie spadły (-6,6% vs -11,6%). W porównaniu z poprzednim miesiącem CPI wzrósł o 0,4%, znacznie powyżej 0,1% w marcu, ale zgodnie z oczekiwaniami rynku.

Na rynku walutowym nie sposób nie spojrzeć na notowania złotego. Złoty w relacji do euro umocnił się dziś już o 0,7 proc., co jest największym rajdem PLN od 1 marca 2023 r. Kurs EURPLN spadł do poziomu 4,52, czyli najniższego od lutego 2022 r. Dolar również potaniał do okolic 4,11 i również był najniżej od lutego 2022. Frank szwajcarski z kolei kosztował po danych z USA 4,63 PLN, co było najniższym kursem od czerwca 2022 r.

