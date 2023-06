Świetne półrocze w wykonaniu bitcoina. Cena bitcoina wzrosła o 85%

Bitcoin, czyli król kryptowalut, ponieważ od samego początku swojego powstania nigdy jego kapitalizacja nie została prześcignięta przez żadną inną kryptowalutę, może świętować świetne półrocze. Wzrost ceny bitcoina o 85% zdaje się robić wrażenie, choć należy pamiętać, że od swoich rekordów dzieli go jeszcze 124%. Nim bitcoin wzrósł o 85% od początku stycznia 2023 r., wcześniej jego cena spadła o ponad 70%, co w zasadzie zgrywało się z cyklicznymi korektami na rynku bitcoina.

Cykliczność korekt i wzrostów BTC

W tym momencie warto przypomnieć, że część kupujących bitcoina może liczyć na powtórkę sekwencji z lat ubiegłych. Między 2013 i 2015 r. korekta, która miała miejsce wyniosła 86%. Następnie w 2018 r. korekta wyniosła 84%, a z kolei ta rozpoczęta w 2021 r. i trwająca do końca 2022 r. wyniosła 76%. Trudno znaleźć bardziej cykliczny rynek ze względu na potencjalny wpływ halvingu na cenę bitcoina oraz postępującą adopcję.

Między dołkiem korekty w grudniu 2014 i dołkiem korekty w grudniu 2018 r. minęło 47 tygodni. Tyle samo, ile minęło do dołka obecnej korekty, pokazując cykliczność nie tylko w cenie, ale także w czasie, a w zasadzie przede wszystkim w czasie. Również podobne odległości czasowe występowały między szczytami, co powoduje, że potencjalny oczekiwano wzrost kursu bitcoina w długim terminie może trwać aż do października 2025 r.

Najbliższe wsparcia i opory – bitcoin cena

Obecna zwyżka na rynku bitcoina ma być z jednej strony napędzana oczekiwaniami na zatwierdzenie pierwszego funduszu ETF przez SEC na bitcoina, co mogłoby otworzyć drogę do istotnego kapitału spekulacyjnego z USA, a z drugiej strony mamy cykliczną zwyżkę w oczekiwaniu na halving (wiosna 2024 r.).

Jeśli notowaniom udałoby się pokonać poziom 31 500 USD, to w krótkim terminie możliwy byłby ruch w stronę 38 000 USD, gdy mogą wypadać kolejne ewentualne opory dla rynku. Z kolei potencjalnymi wsparciami mogą pozostawać okolice 25 000 do 24 000 USD.

Bitcoin — dominacja wciąż rośnie

Wzrost dominacji bitcoina na całym rynku kryptowalut również robi wrażenie w mijającym półroczu. Skok z 42% do prawie 52% jest największym w historii. Wzrost dominacji bitcoina oznacza, że jego kapitalizacja względem kapitalizacji altcoinów gwałtownie się zwiększyła, na co mógł mieć wpływ również SEC, który nazwał kilkadziesiąt altcoinów papierami wartościowymi. To spowodowało gwałtowny spadek altów. Wcześniej z kolei problemy miało USDC i BUSD, co także mogło spowodować ruch w stronę BTC. Na tę chwilę wydaje się, że wraz z możliwym nadejściem ETFów, bitcoin wrócił na tron rynku kryptowalut i ponownie stał się królem krypto.

