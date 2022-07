Startuje sezon wyników. Inwestorzy będą szukać wskazówek dla akcji

L epszy niż oczekiwano czerwcowy raport o zatrudnieniu w USA uspokoił obawy, że gospodarka mogła już popaść w recesję, ale jednocześnie zwiększył oczekiwania, że Rezerwa Federalna będzie kontynuować agresywne podwyżki stóp procentowych.

Oczekiwania na agresywne podwyżki stóp podsycają z kolei obawy o znaczne spowolnienie gospodarcze. I w kółko jak na karuzeli zmieniają się nastroje na giełdach. W tym tygodniu rozpoczyna się sezon wyników spółek. Powinien on pomóc określić zagrożenia dla zysków przedsiębiorstw, jednocześnie stanowiąc zagrożenie (lub nie) dla rynku akcji, który został już zepchnięty na terytorium niedźwiedzi. Inwestorzy już spodziewają się spowolnienia wzrostu zysków, co przyczyniło się do spadku cen akcji w tym roku, ale uwaga skupi się na wskazówkach ze strony spółek w sprawie perspektyw na pozostałą część roku. Według niektórych prognoz, firmy z indeksu S&P500 miały odnotować w drugim kwartale wzrost zysków rok do roku o 5,7%, co będzie najwolniejszym tempem od czwartego kwartału 2020 r. Oczekiwania są jednak wypaczone prognozą wzrostu zysku o 239,1% dla sektora energetycznego. Oczekuje się, że z wyłączeniem energii zyski spadną o 3%.

Miniony tydzień na globalnych giełdach przyniósł istną huśtawkę nastrojów. Po początkowych spadkach druga połowa tygodnia zaznaczyła się wyraźnym wzrostem apetytu na ryzykowne aktywa. Piątkowa sesja na głównych parkietach Starego Kontynentu zakończyła się wzrostami, na które miał wpływ lepszy od oczekiwań raport Departamentu Pracy. Radzący sobie do tej pory słabo IBEX35 spadł o 0,27%. Najlepiej wypadł Dax z zyskiem 1,34%, po nim FTSE MIB, który wzrósł o 1%%. CAC40 i Stoxx 600 zyskały od 0,4 do 0,5%. Londyn wzrósł tylko o 0,1%. Za to na Wall Street przez całą sesją handel przebiegał przebiegał w mieszanych nastrojach i oscylował wokół poziomów czwartkowego zamknięcia. Dow Jones stracił 46 pkt., czyli 0,15%. S&P500 spadł o 0,08%. Nasdaq Composite zarobił skromne 0,12%. Russell 2000 stracił symboliczne o 0,01%.

Rentowności obligacji rządu USA po kilku dniach cofnięcia sporo zyskują i i począwszy od 30-latek do dwuletnich papierów powróciły powyżej 3%. Dziś rano trzydziestolatki osiągnęły rentowność 3,254%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note dają stopę zwrotu na poziomie 3,088%. Najbardziej wrażliwe na stopy procentowe dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 3,111%.

Na rynkach w rejonie Azji i Pacyfiku zdecydowana większość parkietów traci po tym, jak inflacja CPI i PPI wzrosła. Akcje w Japonii rosną po zwycięstwie w wyborach partii zamordowanego premiera Abe. Rząd Chin ukarał grzywnami Alibabę i Tercet. Handel wciąż pozostaje niestabilny, głównie ze względu na obawy o spowolnienie gospodarcze. Inwestorzy próbują ocenić wpływ decyzji banków centralnych na wycenę ryzykownych aktywów, na ile agresywnie będą podnosić stopy procentowe w celu zahamowania inflacji i na ile spowoduje to spowolnienie globalnej gospodarki. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,21%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 1,04%, a południowokoreański KOSPI traci 0,16%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-3,07%), Szanghaj (-0,67%), Singapur (0,06%), Nowa Zelandia (-0,56%), Indonezja (-0,32%). Indeks Azja Dow spada o 0,79%.

Po czwartkowych dawno niewidzianych wzrostach, ostatnia sesja tygodnia również była udaną dla warszawskich byków. Z jednej strony byki broniły w minionym tygodniu istotnych wsparć, z drugiej zaś nastąpiła poprawa nastrojów na globalnych giełdach za sprawą oczekiwań mniej restrykcyjnej polityki Fed.

Jeśli obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce odejdą na chwilę w zapomnienie, to jest szansa na większe odbicie. Po spokojnej pierwszej połowie dnia, WIG20 skierował się na północ. Payrollsy nie zepsuły, a wręcz potwierdziły nadzieje byków na udaną końcówkę tygodnia, co w efekcie spowodowało zamknięcie sesji w okolicy maksimum dziennego zakresu wahań. WIG20 fut, który na początku tygodnia spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 12 maja tego roku, powrócił ponad ten poziom. Jednak w dalszym ciągu wygląda na to, że przy Książęcej panuje wakacyjna sielanka, na co wskazują mizerne obroty, które i tak były wysokie jak na ostatnie dni i wyniosły na szerokim rynku 1,05 mld złotych. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. Zarówno WIG, jak i WIG20 zyskały odpowiednio 1,41% i 1,85%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,94%, meldując się na poziomie 1737 pkt. Niestety zawiodły średnie tracąc 0,44%.

Obawy, że rynki wschodzące mogą być najbardziej dotknięte globalną awersją do ryzykownych aktywów, mają wpływ na wartość złotego, który w poprzednim tygodniu znalazł się pod presją i dziś od nocy nie widać poprawy.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,65.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,78.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,71.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,81.

PLNJPY – słabość jena widać też w relacji do złotego. Para aktualnie handlowana jest 90,08.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.