Spokojny początek tygodnia, inwestorzy czekają na dane o inflacji

Po dynamicznym ubiegłym tygodniu, poniedziałek przyniósł chwilę oddechu, gdzie prawie wszystkie klasy aktywów charakteryzowała niewielka zmienność. Widocznie przyszedł czas by inwestorzy na spokojnie przetrawili przesłanie płynące z Fed, EBC i dane z amerykańskiego rynku pracy. W poniedziałek rosły rentowności obligacji skarbowych po tym, jak ankieta Fed wykazała, że banki zapowiedziały zaostrzenie standardów kredytowych i pojawiają się dane o inflacji. Instytucje finansowe zaostrzyły standardy kredytowe po upadku trzech amerykańskich banków regionalnych, co przy wysokich kosztach kredytu powoduje, że firmy nie będa zainteresowane nowymi inwestycjami. Ponieważ Fed gwałtownie podniósł stopy procentowe w ciągu ostatnich 14 miesięcy, banki znalazły się w pułapce, w której koszt finansowania depozytów rośnie, a wartość ich aktywów spada.

W BoJ zaczyna materializować się zapowiedź o odchodzeniu od abenomiki. Gubernator Banku Japonii, Kazuo Ueda, powiedział dziś, że bank centralny zacznie wycofywać się z luzowania monetarnego, gdy bank zobaczy trwałą i stabilną inflację na poziomie 2%. „Jeśli bank dojdzie do wniosku, że inflacja 2% może zostać osiągnięta w trwały i stabilny sposób, bank zakończy politykę kontroli krzywej dochodowości i zacznie zmniejszać swój bilans”, powiedział Ueda podczas wystąpienia przed komisją parlamentarną. Ceny konsumpcyjne wzrosły w marcu o 3,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, ale BOJ spodziewa się, że inflacja spadnie poniżej 2% jeszcze w tym roku z powodu spadku kosztów importu.

Poniedziałkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się niewielkimi wzrostami głównych indeksów poza Dax, który zaliczył symboliczny spadek o 0,05%. Najlepiej radził sobie IBEX35 odnotowując wzrost o 0,7%. CAC40, FTSE MIB i Stoxx 600 zyskały odpowiednio 0,11%, 0,28% i 0,35%. Gracze z Wall Street zrobili sobie przerwę po piątkowym rajdzie na północ po danych NFP. Dow Jones stracił 56 pkt., czyli 0,17%, S&P500 wzrósł o 0,05%, a Nasdaq Composite finiszował z zyskiem w wysokości 0,18%.

Na rynkach azjatyckich panują mieszane nastroje z lekką przewagą popytu w ślad za niemrawą sesją na Wall Street. Inwestorzy będą wyczekiwać z poważniejszymi decyzjami na dane o inflacji w USA. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na przyszłe ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,03%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,18%, a koreański KOSPI spada o 0,23%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,53%), Szanghaj (0,39%), Singapur (-0,29%), Sensex (0,35%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,36%.

Po trzech z rzędu sesjach spadkowych i “ponadnormatywnym” odbiciu w piątek, wczorajsza sesja zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów, jednak kolejny raz nie był on potwierdzony zwiększoną aktywnością graczy. Już w czwartek poprawa ponurych nastrojów na giełdach w Europie i na Wall Street sugerowała odrabianie strat z początku tygodnia. Od początku handlu to to byki przejęły inicjatywę, jednak ich zapał do kupowania akcji zakończył się w połowie sesji i już i do końca dnia przeważała podaż. Zarówno WIG i WIG20 zamknęły się w okolicach środka dziennego zakresu wahań.

Z technicznego punktu widzenia, była to kolejna bardzo ważna sesja dla byków, bowiem w powietrzu wisiał scenariusz korekty, gdy WIG20 wcześniej testował istotne wsparcie w okolicach 1900 pkt. Straszą techniczne przesłanki, że korekta jeszcze może wystąpić. Trzy tygodnie z rzędu WIG20 zostaje zatrzymany na styczniowym szczycie. Do tego RSI próbuje zawrócić na południe, a na histogramie MACD pojawiła się dywergencja negatywna.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street i na głównych giełdach Starego Kontynentu będą dominować słabe nastroje, droga na tegoroczne szczyty może być utrudniona. Co prawda, byki walczą o trwałe utrzymanie wsparcia w strefie 1900 pkt., co widać w notowaniach WIG20fut, zatem wciąż jest szansa na dobicie do poziomu 2000 pkt. W alternatywnym scenariuszu, zejście poniżej 1900 pkt. będzie zapowiadać ruch w stronę 1850 i 1800 punktów.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł raptem 751 mln złotych. WIG zyskał 0,71%, a indeks blue chipów dodał do dorobku o 0,51%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,36%, finiszując na poziomie 1940 pkt. mWIG40 wzrósł o 1,62%. sWIG80 zyskał 0,60%.

Złoty pozostaje stabilny do poziomów z ubiegłego czwartku. Szansę na umocnienie PLN daje potencjalnej odblokowanie pieniędzy z KPO i pod to w dłuższym horyzoncie czasowym mogą pozycjonować się najwięksi gracze.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,23.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,56.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,14.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,66.

PLNJPY – para handlowana jest po 32,50.



