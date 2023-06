Pół godziny po tym, jak wystartują giełdy na Starym Kontynencie, Centralny bank Szwajcarii podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że SNB podniesie koszt pieniądza o 25 pb do poziomu 1,75%. Na godzinę 10:00 zaplanowana jest konferencja prasowa szefa SNB, Thomasa Jordana, ale inwestorzy będa głównie wyczekiwać na decyzję Banku Anglii. Wielka Brytania boryka się z bardzo wysoką inflacją, która w dużej mierze, jak pokazały dane, napędzana jest silnym rynkiem pracy wraz z rosnącymi płacami. Podobnie jak w przypadku EBC, prawdopodobnie nie będzie to ostatnia podwyżka w tym cyklu zacieśniania polityki monetarnej. Zatem będzie to bardzo ważny dzień dla szterlinga.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 22.06.2023.

Po południu przewodniczący Fed, Jeromy Powell złoży półroczny raport, tym razem przed senacką komisją bankową. Zapewne nie usłyszymy nic nowego w stosunku do wczorajszego przesłuchania w Izbie Reprezentantów. Jerome Powell, powiedział w środę Kongresowi, że przy inflacji w USA, znacznie powyżej celu, prawdopodobne jest dalsze podwyższenie stóp procentowych w tym roku, chociaż nie wskazał na terminy tych ruchów. Prawie wszyscy uczestnicy FOMC spodziewają się, że do końca roku właściwe będzie dalsze podwyższenie stóp procentowych – powiedział Powell w zeznaniu przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów.

Rynek instrumentów pochodnych wycenia prawie 80% szans, że Fed podniesie stopy procentowe o 25 pb po posiedzeniu w dniach 25-26 lipca. Szanse na drugą podwyżkę na którymkolwiek z ostatnich trzech posiedzeń Fed w tym roku wynoszą poniżej 20%. Rynki oczekują pierwszej obniżki na początku przyszłego roku.

Cofnięcie w Europie i na Wall Street.

Trzecia z rzędu sesja zakończona spadkami głównych europejskich indeksów. Dax, który w ubiegłym tygodniu ustanowił historyczne maksimum, na chwilę pokonując poziom 16400 pkt., spadł wczoraj o 0,55%. Stoxx 600 i CAC40 straciły odpowiednio 0,50% i 0,46%. FTSE100 w perspektywie podwyżki stóp przez BoE cofnął się o 0,13%. Skromnym zyskiem mógł się pochwalić tylko FTSE MIB (0,12%)

Powrót po długim weekendzie w USA ponownie nie sprzyjał kupującym akcje. Dow Jones spadł o 3 pkt., czyli 0,01%, ale utrzymany został poziom 34000 pkt. S&P500 stracił 0,23%, tym samym zszedł poniżej 4400 pkt. Nasdaq Composite zaliczył cofnięcie o 0,78%.

W Azji przewaga spadków. Giełdy w Chinach zamknięte na Święto Smoczych Łodzi.

Spadają akcje w Tokio i Sydney ale rosną w Seulu. Giełdy w Szanghaju, Shenzhen, Hong Kongu i są zamknięte do końca tygodnia z powodu tradycyjnego święta Smoczych Łodzi. Giełda w Tokio spada o 0,52%, australijski S&P/ASX 200 tonie, przeceniony o 1,61%. Ma to bezpośredni związek z planowaną zmianą na stanowisku gubernatora RBA. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,48%. Na pozostałych parkietach: Singapur (-0,18%), Sensex (-0,04%), Nowa Zelandia (-0,61%), Tajlandia (-0,61%).

Podsumowanie sesji na GPW.

Nasza giełda radziła sobie zdecydowanie lepiej niż wiodące parkiety Starego Kontynentu. Po dwóch z rzędu spadkowych sesjach, środa zakończyła się na zielono. To, co może martwić, to utrzymująca się od poniedziałku niska aktywność inwestorów. Czyżby nie było chętnych na kupowanie akcji? Ciągle może to przypominać scenariusz rozprowadzania akcji po tym, jak posiadacze długich pozycji na kontraktach zrealizowali duże zyski. Jeśli tak, to przed nami jeszcze kilka dni zanim okaże się, czy hossa będzie kontynuowana. Pod presją znalazły się akcje CD Projektu, który tracił trzecią z rzędu sesję. CDR dotarł do pierwszej linii obrony byków w okolicach 153 zł. Trwałe zejście poniżej tego poziomu otwiera drogę do pogłębienia korekty.

Utrzymuje się ciekawa sytuacja jest na bankach. WIG-banki testuje opór, jednak chętnych do pozbywania się akcji banków jest jak na lekarstwo. Możemy więc zobaczyć ruch w stronę poziomu 8000 pkt. Środowa sesja rozpoczęła się pokazem determinacji popytu i już po kilkunastu minutach, WIG20 zadomowił się nad kreską. Słabe nastroje w Europie nie zniechęciły kupujących i już do końca sesji byki dyktowały warunki gry, a indeks blue chipów zakończył dzień w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Aktualnie nic nie wskazuje na to, że na parkiet przy Książęcej powróci bessa. Wyciąganie daleko idących wniosków po słabszym początku tygodnia może się zemścić. Istnieje prawdopodobieństwo korekty, co byłoby w dużej mierze pożądane dla uspokojenia nastrojów. Celem dla byków jest teraz obrona wsparć. WIG20 znalazł się na pierwszym z nich i wczoraj udało się utrzymać jego ważność. Jego pokonanie otworzy drogą do kolejnego wsparcia na poziomie 2020 pkt.

Z technicznego punktu widzenia, na wykresie WIG20 pojawiła się formacja spadającej gwiazdy. Ostatni raz, gdy podobna sytuacja wystąpiła, WIG20 zaliczył korektę, któ ra sprowadziła indeks 100 punktów niżej. Czy historia się powtórzy?

WIG zyskał 0,43%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 0,45%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,49%, finiszując na poziomie 2070 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,4%, a sWIG80 zameldował się nad kreską z zyskiem 0,24%.

Dobra passa złotego trwa.

Złoty zakończył ubiegły tydzień umocnieniem się do większości walut rezerwowych i wszystko wskazuje na to, że taki będzie i ten tydzień.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,15.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,43.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,04.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,52.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,10.



