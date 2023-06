Siła gospodarki USA utrzymuje wysoko kurs dolara. Czy na długo?

Kurs euro i kurs dolara

Emisja długu USA a kurs dolara

Słabość dolara po zakończeniu podwyżek stóp przez Fed ?

Negatywne zaskoczenia w danych z USA

Wskaźnik ISM Services PMI spadł do 50,3 w maju 2023 r. z 51,9 w kwietniu, wskazując na piąty z rzędu miesiąc ekspansji w sektorze usług, ale najwolniejszy w obecnej sekwencji. Dane były niższe od prognoz na poziomie 52,2, przy spowolnieniu aktywności biznesowej (51,5 vs 52), nowych zamówień (52,9 vs 56,1) i nowych zamówień eksportowych (59 vs 60,9), podczas gdy zatrudnienie spadło (49,2 vs 50,8). Ponadto czas dostaw do dostawców był szybszy (47,7 vs 48,6), a moce produkcyjne poprawiły się, co pod wieloma względami jest wynikiem słabego popytu. W międzyczasie zapasy odbiły (58,3 vs 47,2), a presja cenowa spadła do najniższego poziomu od maja 2020 r. (56,2 vs 59,6). "Większość respondentów wskazuje, że warunki biznesowe są obecnie stabilne, istnieją jednak obawy związane ze spowalniającą gospodarką", powiedział Anthony Nieves, przewodniczący komitetu ISM Services Business Survey.