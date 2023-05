Sell in May and go away? Cena ropy, notowania Nasdaq i kurs euro oraz kurs dolara w maju 2023 r.

Wygrani:

Nikkei 225 ze wzrostem o ponad 6% także zwrócił na siebie uwagę. Notowania japońskiego indeksu wspięły się do poziomów niewidzianych od 30 lat ze sprawą nadziei na to, że Japonia wyjdzie wreszcie z deflacyjnego marazmu. Jednocześnie polityka monetarna w kraju pozostaje nadal luźna, a mimo zmiany władzy w banku centralnym, się ona nie zmieniła.

Kurs dolara wzrósł o prawie 3% prawdopodobnie ze względu na wzrost oczekiwań odnośnie do podwyżek stóp procentowych w USA. Szereg wypowiedzi przedstawicieli Fed oraz dane makroekonomie zdają się wspierać ruch w stronę czerwcowej podwyżki. Ta jednak ma być już ostateczna. Z tego też powodu kurs euro mógł spaść poniżej 1,07.

Poturb o wani:

Ropa naftowa zaliczyła spadek o prawie 12 proc. Ropa Brent i ropa WTI może reagować na pogarszające się dane z chińskiej gospodarki, wskazujące na to, że ożywienie po zniesieniu restrykcji związanych z epidemią jest krótkotrwałe. Dodatkowo wbrew wcześniejszym ostrzeżeniom Arabii Saudyjskiej maleją podobno szanse na to, że OPEC w pierwszym tygodniu czerwca zmniejszy wydobycie. To z kolei może wpływać negatywnie na cenę ropy, ale pozytywnie z kolei na trend dezinflacyjny.