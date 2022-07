Ryzykowne aktywa zyskują przed EBC i przyszłotygodniowym posiedzeniem Fed

G dy Inwestorzy analizują kwartalne raporty przedsiębiorstw, aby określić, jak najwyższa od dziesięcioleci inflacja wpływa na zyski przedsiębiorstw i wydatki konsumentów, ekonomiści podnoszą szacunkowe szanse na recesję w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy, obawiając się, że wyższe stopy procentowe wprowadzone przez Rezerwę Federalną w celu ograniczenia inflacji będą ciążyć wzrostowi gospodarczemu. Jednak niektórzy inwestorzy wypatrują sygnałów od kadry kierowniczej, że obraz gospodarczy może nie być tak mroczny, jak się obawiano.

Sezon kwartalnych wyników spółek rozkręca się. Netflix po raz pierwszy w swojej historii odnotował odpływ abonentów przez dwa kwartały z rzędu Firma straciła 970 tys. abonentów w II kwartale, mniej niż oczekiwane dwa miliony, ale oszacował, że w bieżącym kwartale doda milion nowych abonentów netto. To wystarczyło, żeby w handlu po sesji akcje skoczyły o ponad 7%. To pokazuje, jak inwestorzy są głodni choćby namiastki dobrych informacji.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Starego Kontynentu przyniosła spore odbicie na głównych parkietach Starego Kontynentu. Po spokojnej pierwszej fazie handlu, benchmarki odpaliły na północ i do końcowego gongu powiększały zdobycz. Najlepiej wypadł Dax, który pokonał opór na poziomie 13000 pkt, zyskując 2,69%. Ponad dwuprocentowymi zyskami pochwaliły się giełdy w Mediolanie i Madrycie. W wyśmienitych nastrojach opuszczali gmach giełdy bywalcy na Wall Street. Po dobrym otwarciu indeksy od razu zyskiwały na wartości, by finiszować w okolicach dziennych maksimów. Dow Jones zyskał 754 pkt., czyli 2,43%. S&P500 wzrósł o 2,76%. Najlepiej wypadły będące pod presją małe spółki i spółki technologiczne. Nasdaq Composite zyskał 3,11%, a Russell 2000 wzrósł o 3,50%.

Po kilku spokojnych dniach w handlu długiem, rentowności obligacji rządu USA ponownie rosną. Dziś rano trzydziestolatki osiągnęły rentowność 3,186%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note powyżej 3% i dają stopę zwrotu 3,029%. Najbardziej wrażliwe na stopy procentowe dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 3,233%. Należy zwrócić uwagę na odwrócenie krzywej dochodowości. Dwuletnie papiery dają wyższy zwrot niż T-Note i obligacje trzydziestoletnie.

Na rynkach w rejonie Azji i Pacyfiku widać spore wzrosty w ślad za Wall Street. Niemniej handel wciąż pozostaje niestabilny, głównie ze względu na obawy o spowolnienie gospodarcze. Inwestorzy próbują ocenić wpływ decyzji banków centralnych na wycenę ryzykownych aktywów, na ile agresywnie będą podnosić stopy procentowe w celu zahamowania inflacji i na ile spowoduje to spowolnienie globalnej gospodarki. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 2,51%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 1,65%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,73%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (1,62%), Szanghaj (0,66%), Singapur (1,20%), Nowa Zelandia (0,48%), Indonezja (1,80%). Indeks Azja Dow zyskuje 1,63%.

Za nami trzecia z rzędu wzrostowa sesja na GPW, niestety tylko dzięki silnemu otwarciu w USA. Poprawa nastrojów na globalnych giełdach dała impuls do umiarkowanych zakupów akcji, w efekcie czego na parkiecie przy Książęcej poza małymi spółkami pozostałe benchmarki zaświeciły zielenią. Po części taki stan rzeczy można przypisywać słabszej postawie dolara. Z technicznego punktu widzenia WIG20 z trudem, ale powrócił powyżej wcześniej pokonanego poziomu. Jeśli odbicie ma być kontynuowane, to kolejnym celem dla byków jest wyciągnięcie WIG20 w okolice 1707 pkt

Jeśli obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce odejdą na chwilę w zapomnienie, to jest szansa na większe odbicie i jak na razie pojawił się na horyzoncie cień takiej szansy.

Losy zarówno WIG, jak i WIG20, do końca dnia nie były przesądzone. przez większość czasu benchmarki snuły się pod kreską, a dopiero wysokie otwarcie na Wall Street pozwoliło wyjść nad kreskę. Zamknięcie nastąpiło na poziomie maksimów sesji, jednak po obrotach widać było, że chętnych do kupna akcji jest jak na lekarstwo. WIG20 fut, który na początku ubiegłego tygodnia spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku, powrócił nieznacznie powyżej tego poziomu. Niskie obroty sugerują, że chętnych na kupno akcji wciąż brakuje, a na parkiecie panuje wakacyjna sielanka. Obroty na szerokim rynku wyniosły raptem 679 mln złotych. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. WIG, jak i WIG20, zyskały odpowiednio 0,55% i 0,59%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,90%, meldując się na poziomie 1677 pkt. Za to nie spisały się małe spółki. sWIG80 stracił 0,21%.

Złoty od piątku odrabia straty z ubiegłego tygodnia, głównie dzięki poprawie sentymentu do ryzykownych aktywów. Niestety nie ma na razie żadnych sygnałów by w dłuższym horyzoncie waluta powróciła do łask.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,58.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,64.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,80.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,79.

PLNJPY – słabość jena widać też w relacji do złotego. Para aktualnie handlowana jest 29,70.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.