Rynki europejski rosną podczas niskiej płynności. Dane z Chin w centrum uwagi

Podczas ostatniej sesji azjatyckiej nnóstwo ważnych chińskich danych ekonomicznych miało wpływ na ruchy na rynkach. O godzinie 13:00 australijskiego czasu środkowoeuropejskiego (AEST) poznaliśmy PKB z Chin za ostatni kwartał (odczyt 2,9% vs. prognoza 1,6%), razem z grudniową sprzedażą detaliczną (odczyt -1,8% vs. prognoza -9,5%), produkcją przemysłową (odczyt 1,3% vs. prognoza 0,2%) i inwestycjami w środki trwałe (odczyt 5,1% vs. odczyt 5,0%).