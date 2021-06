Rynki azjatyckie spadają w oczekiwaniu na jutrzejsze przemówienie Powella

Piątek był rozczarowującym dniem dla europejskich rynków, kiedy w dalszym ciągu silnie odczuwalne były skutki środowej decyzji Fed w sprawie wzrostu stóp procentowych w 2022 r. Również z tego powodu dzisiaj rano Nikkei 225 zanotował spadki podczas sesji azjatyckiej.



Był to ruch, który podważył całą narrację, którą amerykański bank centralny forsował przez większą część tego roku, że nie zamierza rozpoczynać zacieśniania polityki pieniężnej.



Niespodzianką było to, że rynek był zaskoczony nagłą zmianą tonu. Wraz z poprawiającą się gospodarką stawało się coraz bardziej oczywiste, że nadrzędna narracja o braku podwyżek stóp przed 2024 r. prawdopodobnie się zmieni.



Prawdą jest, że rynek pracy prawdopodobnie nie poprawił się tak bardzo, jak być może oczekiwano w marcu, jednak nawet biorąc pod uwagę to, że presja cenowa rośnie razem z liczbą wolnych miejsc pracy, możliwa będzie dalsza inflacja płac.



Zmiana oczekiwań dotyczących krótkoterminowych stóp procentowych spowodowała, że 2-letnie rentowności w USA przekroczyły poziom 0,2%, który stanowił silną zaporę przez ostatnie 12 miesięcy, osiągając szczyt wynoszący 0,28%. Rentowność dziesięcioletnich obligacji Stanów Zjednoczonych obecnie spadła poniżej 1,37%.



Działania Fed mogą się wydawać przedwczesne, ale należy pamiętać, że amerykański bank centralny nadal skupuje obligacje o wartości 120 mld USD w ujęciu miesięcznym i prawdopodobnie będzie to robić co najmniej do września.



Kolejną rzeczą, którą Fed wydawał się osiągnąć w zeszłym tygodniu, było upuszczenie powietrza z boomu cen surowców.

Biorąc pod uwagę piątkowe komentarze Bullarda, jutrzejsze zeznanie przed Kongresem przewodniczącego Fed Jaya Powella zostanie znacznie dokładniej przeanalizowane pod kątem tego, jak postrzega amerykańską gospodarkę, ponieważ będzie to informacja o tym, jak on i Rezerwa Federalna widzą gospodarkę USA i na kiedy są przewidywane ograniczenia zakupów obligacji.



Dolar amerykański notował jeden z najlepszych tygodni od kwietnia 2020 r., wznosząc się do dwumiesięcznego maksimum w stosunku do koszyka walut w wyniku zmiany nastawienia Fed. Dane PCE z tego tygodnia prawdopodobnie wzmocnią narrację wokół zeszłotygodniowej zmiany kursu.



Szczególnie zagrożone będzie euro, które według wielu przewidywań może w tym roku zejść w kierunku poziomu 1,2500. Funt również będzie w centrum uwagi w tym tygodniu, z powodu spotkania w Banku Anglii.



Spadek funta szterlinga w zeszłym tygodniu był spowodowany wieloma czynnikami, decyzją o opóźnieniu ponownego otwarcia gospodarki w tym tygodniu, słabą sprzedażą detaliczną oraz obawą, że ożywienie w Wielkiej Brytanii może zacząć spowalniać.

Bank Anglii w dalszej części tygodnia podejmie decyzję w sprawie wskaźnika CPI, który wzrósł powyżej docelowego poziomu 2%. Gospodarka Wlk. Brytanii nadal wygląda na dość odporną, co mogą pokazać dane w tym tygodniu.



W konsekwencji dzisiejszej słabości w Azji, na otwarciu europejskich rynków prawdopodobnie nie zobaczymy wzrostów, FTSE100 może rozpocząć sesję poniżej poziomu 7000.



Sektor supermarketów w Wielkiej Brytanii ma być dzisiaj w centrum uwagi po tym, jak Morrison odrzucił weekendową ofertę 5,5 miliarda funtów od amerykańskiej firmy inwestycyjnej Clayton Dubilier and Rice, mówiąc, że znacznie zaniżyła wartość firmy.

Niespodziewana oferta może wpłynąć na cały sektor, biorąc pod uwagę zaskakująco słabe wyniki obserwowane w 2021 r., pomimo sprostaniu wyzwaniom pandemii.



Morrison, Sainsbury i Tesco odnotowały wzrost kosztów w wyniku pandemii, w przypadku Morrisona zyski pozostały stabilne w pierwszym kwartale, wzrastając o 2,7%, pomimo wysokich danych porównawczych zeszłego roku, kiedy ludzie gromadzili wszelkiego rodzaju artykuły spożywcze.



Morrison walczy ze spadkiem udziału w rynku, co znalazło odzwierciedlenie w tegorocznych notowaniach akcji. Znaczne spadki wartości akcji można również zobaczyć u Tesco, które odnotowało spadek o ponad 20%.

W porównaniu z podobnymi firmami z branży spożywczej w USA, notowania akcji całego sektora są fatalne, mimo że są rentowne i mają około 4% dywidendy.



EURUSD – spadł do okolic 1,1850 i może kontynuować ruch w kierunku marcowych minimów przy 1,1704. Wszelkie reakcje wzrostowe będą pod wpływem oporu stawianego przez 200-dniowe MA, które aktualnie znajduje się przy 1,2000.

GBPUSD – spadł poniżej obszaru 1,4000 w zeszłym tygodniu, co otwiera perspektywę ruchu w kierunku 1,3750 i kwietniowych minimów na poziomie 1,3670. Obszar 1,4000 staje się kluczowym oporem.

EURGBP – ponownie znalazł wsparcie w obszarze 0,8540/50, który od dawna powstrzymuje spadki. Najbliższy opór wciąż znajduje się w okolicy 0,8640, wyjście powyżej tego poziomu da szansę na wzrost do okolic 0,8720

USDJPY – utknął pomiędzy oporem tuż poniżej 111,00 a wsparciem 109,80. Ruch poniżej wsparcia może spowodować dalsze spadki w kierunku obszaru 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 50 punktów niżej, na poziomie 6967.

DAX – oczekuje się otwarcia 125 punktów niżej, na poziomie 15223.

CAC40 – możliwe otwarcie 30 punktów niżej, na poziomie 6539.



