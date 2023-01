Rynek kryptowalut ponownie z kapitalizacją 1 biliona dolarów

Po ubiegłotygodniowym rajdzie ceny najpopularniejszych kryptowalut w tym tygodniu zdają się stabilizować. Największa pod względem kapitalizacji, czyli bitcoin, oscyluje w rejonie 21 tys. USD. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu BTC odnotował największy tygodniowy wzrost od lutego 2021 r., a obecnie przebywa w lokalnej konsolidacji. Dzięki temu cały rynek kryptowalut ma ponownie kapitalizację powyżej 1 biliona USD.

Konsolidacja ta tworzy się jednak przy poziomach, z których wcześniej rozpoczął się spadek ceny BTC w reakcji na informacje o upadku giełdy FTX. Oznacza to, że ten cały ruch spadkowy został już zniesiony. Na cenę bitcoina nie wydają się nie wpływać również informacje o tym, że ku upadkowi chyli się firma Genesis. Jak podaje CNBC, kryptowalutowy pożyczkodawca Genesis złożył wniosek o ochronę przed bankructwem na mocy rozdziału 11 w sądzie federalnym na Manhattanie. W efekcie jest najnowszą ofiarą domina, które sypie się po upadku giełdy. Jest to także potężny cios dla biznesu, który kiedyś był sercem Digital Currency Group Barry'ego Silberta. Problemy firmy Genesis mogą okazać się także istotne dla jej największych klientów. Mowa o firmie Circle, który obsługuje stablecoin USD Coin, i Gemini, który jest wspierany przez bliźniaków Winklevoss. Jednak na tę chwilę rynek wydaje się być dość odporny na te wydarzenia, choć sprawa ma dotyczyć ponad 100 000 wierzycieli z łącznymi zobowiązaniami od 1,2 miliarda do 11 miliardów dolarów, zgodnie z dokumentami upadłościowymi.

Halving nadzieją dla spekulantów na rynku kryptowalut

Do kolejnego halvingu BTC pozostały 432 dni, a dniem halvingu ma być 27 marca 2024 roku. Jednak ewentualny kolejny rynek byka pod to zaprogramowane w sieci zjawisko nie będzie mógł się wydarzyć, jeśli nie minie presja podażowa ze strony górników BTC. Wydaje się jednak, że presja sprzedaży BTC przez górników ustępuje. Całkowita podaż BTC przechowywana obecnie w portfelach górniczych wyniosła około 1,8 mln BTC po spadku o około 30 000 BTC. Nie oznacza to bezpośrednio, że BTC został sprzedany, ale w rzeczywistości mógł zostać przeniesiony do innego portfela w celu długoterminowego przechowywania. Dodatkowo wolumen transferu od górników na giełdy znacznie spadł. Jak podaje CryptoSlate presja sprzedaży górników osiągnęła najniższy poziom w ciągu ostatnich trzech lat. Niemniej średni koszt wydobycia bitcoina w dniu 18 stycznia 2023 roku wynosił 22 766 USD przy cenie BTC poniżej 21 000 USD, wynika z danych macromicro.me.

Analiza techniczna BTC/USD

Wykres tygodniowy CFD na BTC/USD, źródło: platforma Next Generation CMC Markets

Z punktu widzenia wykresy kurs BTC/USD nie tylko zawrócił do miejsca, z którego rozpoczął się spadek przy upadku FTX, ale także zawrócił w rejon równości ruchów korekcyjnych. Mowa o wzroście między początkiem lipca i sierpnia 2022 r. Jeśli zatem w najbliższym czasie rynkowi nie uda się przekroczyć tego potencjalnego oporu, to technicznie mowa będzie o potencjalnej korekcie pędzącej. Z kolei pokonanie tego miejsca, mogłoby otwierać drogę na ewentualnie wyższe poziomy wynikające wtedy z rozbudowanej korekcie nieregularnej. Potencjalnym oporem mogą być wtedy okolice wcześniejszych kluczowych dołków przy 28 850 USD.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets Polska



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.