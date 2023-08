Rosnące rentowności obligacji skarbowych wystraszyły rynki akcji

Od początku ubiegłego tygodnia, do ubiegłego piątku rosły rentowności rządowych obligacji USA, co miało też swoje odbicie w ucieczce od akcji. Najważniejsze benchmarki odnotowały solidne spadki do lokalnych wsparć, a po payrollsach ceny obligacji dynamicznie odbiły, ale bieżący tydzień może być kluczowym dla rynku długu. Pytanie, na jakie inwestorzy muszą sobie odpowiedzieć w nadchodzących dniach, dotyczy tego, czy rośnie ryzyko dla popytu na dług USA. Jeśli tak, mogłoby to wywrzeć presję na wzrost rentowności obligacji skarbowych, co osłabiłoby wyniki akcji. Jeśli jednak inwestorom mniej zależy na sytuacji fiskalnej niż na możliwości spowolnienia wzrostu gospodarczego i inflacji, atrakcyjność długu publicznego jako bezpiecznej przystani może zostać wzmocniona, ograniczając wysokie zyski.

Plany pożyczkowe Departamentu Skarbu w wysokości 1 biliona dolarów w trzecim kwartale, wraz z pewnymi problemami technicznymi i decyzją Banku Japonii o przejściu na bardziej elastyczne podejście do kontroli krzywej dochodowości, mogą zmniejszyć popyt na dług rządowy USA.

Tąpnięcie, czy chwilowa zadyszka na globalnych giełdach?

Miniony tydzień to wyprzedaż na większości głównych rynków. Mimo, że dane z rynku pracy wypadły po myśli Fed i pokazały długo oczekiwane schłodzenie. Rozpoczynają się spekulacje, czy na wrześniowym posiedzeniu Fed zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp, czy będzie to koniec restrykcyjnej polityki monetarnej banku.

Po spadkach od początku sierpnia na głównych europejskich parkietach, piątek przyniósł ulgę posiadaczom akcji. Poza włoska giełdą, gdzie FTSE MIB stracił 0,41%, pozostałe benchmarki zyskały od 0,29% (Stoxx 600) do 0,75% (CAC40).

Nie tak optymistycznie było za oceanem, gdzie wszystkie główne amerykańskie indeksy początkowe zyski zamieniły na straty i zamknęły się na minusie. Dow stracił 0,43%, S&P 500 spadł o 0,53%, a Nasdaq Composite spadł o 0,36%.

Kontrakty na amerykańskie indeksy rozpoczynają tydzień od umiarkowanych wzrostów.

Giełdy w Azji w poszukiwaniu kierunku

Rynki w azjatyckie rozpoczynają tydzień w mieszanych nastrojach, gdzie inwestorzy próbują wycenić dane z rynku pracy w USA i ich wpływ na wrześniową decyzję FOMC. Giełda w Tokio zyskuje 0,09%, australijski S&P/ASX 200 spada o 0,29%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,59%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,32%), Szanghaj (-0,75%) Singapur (0,48%), Sensex (0,09%). Indeks Asia Dow traci 0,35%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po tygodniu kiepskich nastrojów nad Wisłą, piątek przyniósł zdecydowane odbicie, gdzie słabe odczyty indeksów PMI dla przemysłu i usług nie utopiły rynków. Tydzień upłynął pod znakiem obniżenia ratingu wiarygodności kredytowej USA przez agencję Fitch.

Giełda w Warszawie, po otwarciu sporych rozmiarów luką wzrostową utrzymała zdobycz z otwarcia i chociaż handel przebiegał dość płasko zarówno WIG20, jak i WIG20fut zakończyły dzień w okolicach dziennych maksimów. Oba benchmarki zamknęły się powyżej 2160 pkt. Martwić może fakt, że wzrosty nie były poparte zwiększoną aktywnością inwestorów.

Jeśli nie napłyną niepokojące informacje z USA, to droga do ataku na poziom 2200 pkt. pozostaje w grze. Kolejny kluczowy opór jest w okolicach 2250 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 710 mln zł. WIG zyskał 1,02%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 1,30%. WIG20fut zamknął się na poziomie 2160 pkt. zyskując 1,41%. Średnie i małe spółki cieszyły się zdecydowanie mniejszym popytem. mWIG40 zyskał 0,49%, a sWIG80 skromne 0,08%.

Złoty pozostaje w szerokim trendzie bocznym do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,13.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,43.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,03.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,61.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,20.



