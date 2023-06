Ropa Brent drożeje po spotkaniu OPEC. Notowania ropy — co dalej?

Cena baryłki ropy Brent wzrosła w poniedziałek powyżej 77 USD, a baryłka ropy WTI podrożała do prawie 73 USD. Wzrost notowań ropy miał miejsce po weekendowym spotkaniu OPEC, gdzie decydowano o cięciu produkcji oraz o tym, do kiedy niższe poziomy wydobycia mają być utrzymywane.

Ropa – notowania w górę po decyzji Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska zobowiązała się do zmniejszenia wydobycia o kolejny 1 milion baryłek dziennie od lipca. Spowodowałoby to, że poziom produkcji w kraju osiągnąłby w przyszłym miesiącu około 9 milionów baryłek dziennie, najniższy od lat. Minister energii, książę Abdulaziz bin Salman, powiedział, że "zrobi wszystko, co konieczne, aby zapewnić stabilność na tym rynku" podczas spotkania OPEC+, które odbyło się w weekend. W międzyczasie Rosja nie zobowiązała się do dalszej redukcji wydobycia, a Zjednoczone Emiraty Arabskie uzyskały zgodę na podniesienie docelowych poziomów wydobycia na przyszły rok.