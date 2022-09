Rentowności obligacji USA na najwyższym poziomie od dekady

R entowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła w poniedziałek na zamknięciu najwyższy poziom od dekady, kończąc się na poziomie 3,489%. Rentowności dwuletnich papierów również wzrosły, osiągając 3,946% – najwyższy poziom od 15 lat. Od czasu publikacji w ubiegłym tygodniu danych CPI z USA, rentowności obligacji wystrzeliły i nic nie wskazuje na to, by trend się zakończył.

Trzydziestolatki osiągnęły dziś rano rentowność 3,509%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note utrzymują się powyżej 3,4% i dają stopę zwrotu 3,485%, a dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 3,954%. Jednak to papiery o rocznym terminie wykupu znalazły się na czele rankingu wzrostów z wynikiem 4,078%. Należy zwrócić uwagę na utrzymujące się od dłuższego czasu odwrócenie na krótkiej krzywej dochodowości 2/10. Począwszy od trzymiesięcznych papierów, wszystkie obligacje mają rentowność powyżej 3%.

Według CME Group, rynki futures w poniedziałek po południu pokazały, że inwestorzy szacują 82% szans, że Fed podniesie stopy procentowe o 0,75 punktu procentowego i 18% szans, że amerykański bank centralny podniesie stopy o cały punkt procentowy.

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami wszystkich benchmarków. Indeks S&P 500 wzrósł o 26,56 punktu, czyli 0,7%. Indeks szerokiego rynku otworzył się spadkami, ale wzrósł w ostatniej godzinie handlu, wprowadzając go na zielone terytorium. Dow Jones Industrial Average zyskał 196 punktów, czyli 0,6% pokonując barierę 31000 pkt. Nasdaq Composite wspiął się o 0,8%. jednak gro przedsiębiorstw sygnalizuje znaczący spadek zysków. Firmy takie jak FedEx i General Electric znalazły się wśród tych, które wskazywały na oznaki kłopotów. Komunikaty wywołały obawy inwestorów czy zyski przedsiębiorstw utrzymają się gdy Fed wciąż podnosi stopy procentowe, a USA potencjalnie zmierzają w kierunku recesji.

Akcje azjatyckie podążają dziś za wzrostami w USA, a inwestorzy rozważają skalę podwyżki stóp procentowych w USA. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,41%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 1,25%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,57%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (1,09%), Szanghaj (0,09%), Singapur (0,50%), Nowa Zelandia (0,33%), Malezja (0,86%). Indeks Azja Dow zyskuje 0,96%.

Nowy tydzień rozpoczął się po myśli warszawskich byków, jednak nad rynkami akcyjnymi wisi widmo przesłania płynącego po jutrzejszej decyzji Fed. Poniedziałkowa sesja zakończyła się sporym wzrostem wszystkich indeksów poza sWIG80. Od początku handlu benchmarki przyjęły kierunek na północ, podobnie jak ich odpowiedniki na głównych parkietach Europy, efektem czego było zamknięcie na WIG20 w bezpośredniej bliskości dziennego maksimum wahań. Do środy będzie można spodziewać się pozycjonowania inwestorów pod decyzję Fed. Ciągle są niewielkie szanse na większe odbicie na parkiecie przy Książęcej, jednak globalny sentyment jest negatywny dla ryzykownych aktywów. Z technicznego punktu widzenia kończąca tydzień sesja nie wniosła nic nowego w obraz rynku. W piątek został obroniony poziom 1500 pkt., który jest lokalnym krótkoterminowym wsparciem. Czy zobaczymy próbę większego odbicia do kolejnego pułapu na poziomie 1600 pkt. być może okaże się w połowie tygodnia. To, co musi niepokoić rodzimych inwestorów, to wciąż niepewność związana z oczekiwaniami na przyszłe działania Fed oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju i niespójne działania rządu i NBP w celu zwalczania inflacji.

Zarówno WIG, jak WIG20 zakończyły dzień pod kreską. Piątkowy wystrzał obrotów z racji święta trzech wiedźm był jednorazowym wydarzeniem. Wczoraj znacząco spadł obrót, który na na szerokim rynku, który wyniósł raptem 804 mln złotych. WIG zyskał 1,46%, a WIG20 dodał do dorobku 1,69%.

Kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,76%, meldując się na poziomie 1534 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki z zyskiem 1,25%. W niełasce inwestorów znalazły się małe spółki, które straciły 0,18%.

Złoty stabilizuje się do głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,37.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,71.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,71.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,87.

PLNJPY – para handlowana jest 30,45.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.