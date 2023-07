Dane gospodarcze opublikowane w ubiegłym tygodniu pokazały, że zrewidowane szacunki dotyczące wzrostu w Stanach Zjednoczonych w pierwszym kwartale były wyższe niż oczekiwano, podobnie jak zamówienia na dobra trwałego użytku, sprzedaż nowych domów przebiła prognozy ekonomistów, a zaufanie konsumentów według badania Conference Board wzrosło w czerwcu do najwyższego poziomu od 17 miesięcy. Liczba nowych bezrobotnych w tygodniu kończącym się 24 czerwca spadła. Czy złowrogie wróżby o zbliżającej się wielkimi krokami należy odłożyć do lamusa?

Spora liczba zdarzeń mogła wykoleić rynki w pierwszej połowie roku. Agresywna polityka Fed, bankructwa banków, napięty rynek pracy, presja inflacyjna i spowalniająca gospodarka nie wystraszyły inwestorów, którzy ochoczo kupowali akcje. S&P 500 wzrósł o 15,9% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, co jest najlepszym wynikiem od 2019 r. Każdy z 11 sektorów indeksu wzrósł w czerwcu.

W tym tygodniu zwracamy uwagę na raport płacowy i protokół FOMC. W centrum uwagi inwestorów znajdą się decyzje dotyczące stóp procentowych w Australii, dane o zatrudnieniu w Kanadzie, indeks China Caixin PMI dla usług i produkcji oraz japoński indeks producentów Tankan.

Giełdy w Europie i Wall Street prą na północ.

Kończąca półrocze sesja na głównych parkietach Starego Kontynentu pokazała siłę byków. Giełda w mediolanie wspięła się na rekordowy poziom, a FTSE MIB wzrósł o 1,08%. Dax (1,26%) ma wyraźny apetyt po raz drugi w tym roku ustanowić rekord wszechczasów. Pozostałe wiodące indeksy również silnie zwyżkowały. CAC40 zyskał 1,19%, a Stoxx 600 1,16%. IBEX35 i FTSE100 wzrosły o 0,87% i 0,8%.

Inwestorów z Wall Street cieszyły dane o wciąż silnej gospodarce, a wnioski z testu warunków skrajnych pokazały, że amerykańskie banki sa dobrze przygotowane na ewentualna recesję. Dow Jones wzrósł o 285 pkt., czyli 0,84%, utrzymując się powyżej poziomu 34000 pkt. S&P500 zyskał 1,23%. Nasdaq Composite, który w tym półroczu radził sobie najlepiej zyskał 1,45%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 03.07.2023.

W Azji powiało optymizmem.

Na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku tydzień rozpoczyna się w optymistycznych nastrojach. Giełdy zaświeciły zielenią w ślad za wzrostami w Europie i na Wall Street, Nikkei 225 rośnie o 1,71%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,59%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,45%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,73%), Szanghaj (1,29%) Singapur (0,24%), Sensex (0,69%). Indeks Asia Dow rośnie o 1,70%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wyśmienite nastroje panujące w Europie i na Wall Street nie przełożyły się na warszawskich graczy, a kończąca kwartał sesja zakończyła się niewielką zmianą WIG20. Od kilku dni trwa test sił obu stron konfliktu. Gdy tydzień temu WIG20 dotarł do oporu na 2080 pkt., to niedźwiedzie przeszły do kontrataku, spychając indeks do lokalnego wsparcia na poziomie 2020 pkt. W ubiegły poniedziałek byki sparowały szarżę niedźwiedzi, wyciągając WIG20 z powrotem na pułap 2060 pkt. i ta przepychanka przypominająca przeciąganie liny trwa nadal. Czy nowe rozdanie przyniesie zwycięstwo popytu? Od tygodnia WIG20 utknął pomiędzy lokalnym wsparciem, a oporem. Zatem wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy początek tygodnia to był falstart, czy powrót apetytu na akcje. WIG20, po płaskim otwarciu, systematycznie zyskiwał i już w pierwszej godzinie handlu padło rozstrzygnięcie, kto rozdaje karty. Indeks utrzymał zdobycz z początku handlu kończąc w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe sesje mogą rozstrzygnąć o dalszych losach blue chipów. WIG20fut przetestował od spodu poprzednio rozbity poziom 2060 pkt., który mógł się zamienić w opór. I tak się stało. Jednak wsparcie na poziomie 2020 pkt. jest skutecznie bronione. Aktualnie zarówno scenariusz wystąpienia korekty, jak i ataku na szczyty pozostaje w grze.

WIG i WIG20 praktycznie nie zmieniły wartości. WIG zyskał 0,06%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 0,08%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,34%, finiszując na poziomie 2045 pkt. Dobrze spisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,08%. sWIG80 zameldował się nad kreską z zyskiem 0,81%.

Dobra passa złotego trwa.

Złoty pozostaje stabilny w okolicach piątkowego zamknięcia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,16.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,43.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,06.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,50.



