Recesja niepokoi rynki, przed nami payrollsy z USA

Jaką różnicę może zrobić jeden dzień? Po silnych wzrostach w następstwie decyzji Rezerwy Federalnej w środę wieczorem, amerykańskie giełdy weszły w stan pełnego odwrócenia, ciągnąc za sobą rynki europejskie. Rentowności obligacji również wzrosły, a 10-letnie obligacje w USA po raz pierwszy od 2018 r. zamknęły się powyżej 3%. Nie jest do końca oczywiste, co było katalizatorem wczorajszego odwrócenia, jednak straty wydawały się nabierać na sile po tym, jak Bank Anglii przedstawił ponure perspektywy dla brytyjskiej gospodarki, a funt spadł po ogłoszeniu podwyżki stóp o 25 pb do 1%. Podczas gdy przewodniczący Fed przyjął optymistyczny ton, Bailey był znacznie bardziej pesymistycznie nastawiony, gdy Bank Anglii obniżył prognozy dla gospodarki Wielkiej Brytanii na 2023 r. Perspektywa stagflacji/recesji mogła równie dobrze skłonić inwestorów do ponownej oceny początkowego optymizmu bankierów centralnych po obu stronach Atlantyku, gdy wzrost gospodarczy już zwalnia, a ceny wciąż rosną. Wczorajszej wyprzedaży przewodniczył Nasdaq100, który po wzroście o 3% w środę, zamknął się o 5,1% niżej. W związku z tym dzisiejsze otwarcie Europy będzie nieco słabsze.

Ponieważ rynki finansowe stają się coraz bardziej zaniepokojone perspektywami dla gospodarki amerykańskiej, dzisiejszy raport o zatrudnieniu w USA może być wyjątkowo ważny. Ostatnie raporty ISM dla przemysłu i usług pokazały, że inflacja była nadal wysoka, podczas gdy komponenty zatrudnienia wykazywały oznaki słabości we wczesnej fazie. Wydaje się to raczej sprzeczne z intuicją, biorąc pod uwagę, że marcowy raport o zatrudnieniu był mocny, kiedy dodano 431 tys. nowych miejsc pracy, nieco poniżej oczekiwań na poziomie 490 tys., co zostało skompensowane rewizją w górę lutowej liczby z 678 tys. do 750 tys. Stopa bezrobocia spadła do 3,6% z 3,8%. Wskaźnik uczestnictwa wzrósł do 62,4%, podczas gdy średnie tempo wzrostu zarobków osiągnęło 5,6%, po 5,2% podczas poprzedniego odczytu. Jest to najwyższy poziom od maja 2020 r. Od tego czasu niewiele wskazywało na to, że gospodarka USA spowalnia. Dodatkowo ostatnie badania wciąż wskazują na dość silny popyt, przy wysokiej presji cenowej, która może zacząć ciążyć nastrojom konsumentów. Dane JOLTS z tego tygodnia za marzec pokazały, że ilość wakatów w USA jest na rekordowym poziomie 11,2 mln, podczas gdy liczba bezrobotnych w marcu spadła do 6 mln osób. Na jedną osobę poszukującą pracy przypada 1,9 miejsc pracy. Oczekuje się, że dzisiejszy kwietniowy raport o zatrudnieniu będzie nadal wykazywał silne tendencje w zatrudnieniu, biorąc pod uwagę, że tygodniowe liczby bezrobotnych wciąż utrzymują się na poziomach ostatnio obserwowanych pod koniec lat 60., z oczekiwaniami na dodanie 380 tys. miejsc pracy i utrzymaniem stopy bezrobocia na stałym poziomie 3,6%. Zaskakujące jest to, że tempo wzrostu płac jest nadal niskie i wynosi 5,6%, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jednostkowe koszty pracy w I kwartale kształtują się na poziomie 11,6%. Warto również zwrócić uwagę na marcowe dane dotyczące kredytów konsumenckich, które mają się ukazać jeszcze tego wieczoru, po lutowym wyskoku zaciągniętych kredytów do 41,8 mld USD z 8,9 mld USD w styczniu. Nasuwa to pytanie, czy wszystkie pieniądze, które zostały rozdane przez rząd USA w 2021 r., zostały już wydane?

EURUSD – wczoraj gwałtownie spadł z poziomu 1,0640 i wydaje się być gotowy na ponowny test okolic 1,0470. Możliwe jest wystąpienie dalszych strat w kierunku dołków z 2017 r. na 1,0340. Aby się ustabilizować, EURSUD musi wrócić powyżej 1,0650, a następnie pokonać opór na 1,0820.

GBPUSD – przełamało wsparcie na 1,2450, kolejnym celem dla sprzedających będzie poziom 1,2250, którego rozbicie otworzy drogę do 1,2000.

EURGBP – przebił się przez obszar 0,8470/80 i 200-dniowe MA. Aktualnie para walutowa znajduje się na najwyższych poziomach w tym roku, kolejny opór jest w okolicach 0,8600 i grudniowych maksimach. Wsparcie leży na 0,8470/80.

USDJPY – ponownie jest powyżej 129,80, co sugeruje dalsze wzrosty w kierunku 131,25 i 135,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 3 punkty niżej, na poziomie 7500.

DAX – oczekuje się otwarcia 22 punkty niżej, na poziomie 13880.

CAC40 – możliwe otwarcie 33 punkty niżej, na poziomie 6335.



