RBNZ zaskakuje rynki. Dax i FTSE MIB zatrzymane na oporze. Porcja danych z USA w centrum uwagi.

Bank Rezerw Nowej Zelandii podniósł oficjalną stopę gotówkową o 50 punktów bazowych do 5,25%, najwyższego poziomu od grudnia 2008 r. Dzisiejszy ruch był 11. z rzędu wzrostem, przecząc rynkowym oczekiwaniom podwyżki o 25 punktów bazowych, ponieważ zarząd utrzymywał tempo zacieśniania, przy wciąż utrzymującej się wysokiej inflacji konsumpcyjnej i zatrudnieniu przekraczającym maksymalny zrównoważony poziom. Decyzja przyniosła łącznie wzrosty o 500 pb od października 2021 r. Bank centralny odnotował, że aktywność gospodarcza w IV kwartale 2022 r. była niższa niż oczekiwano, ale popyt nadal przewyższa możliwości podaży, szczególnie po ostatnich wydarzeniach pogodowych. Idąc dalej, RBNZ spodziewa się dalszego osłabienia popytu krajowego oraz spowolnienia inflacji bazowej i oczekiwań inflacyjnych. Zakres tego złagodzenia będzie determinował kierunek przyszłej polityki pieniężnej.

To nie koniec emocji związanych z kalendarzem makroekonomicznym. Nie należy spodziewać się, że upolityczniona RPP zmieni cokolwiek w polityce monetarnej i po raz kolejny, pomimo szalejącej inflacji, pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Za to uczestnicy rynku mogą spodziewać się podwyższonej zmienności po danych z USA, a czeka nas spora ich porcja. Najpierw poznamy Raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw. Raport Departamentu Pracy wskazał, że liczba wakatów spadła do najniższego poziomy od maja 2021r. Raport ten jest forpocztą piątkowych payrollsów. Nieco później opublikowane będą dane o bilansie handlowym USA, indeks ISM dla usług, indeks aktywności biznesowej oraz raport EIA o tygodniowej zmianie zapasów ropy, benzyny i destylatów. USA są na etapie uzupełniania strategicznych zapasów ropy.

Wczorajszą sesję na głównych parkietach Europy można podsumować jednym zdaniem. Miłe złego początki. Po wysokim otwarciu benchmarki rozpoczęły zjazd na południe. FTSE100 (-0,50%) zaszkodziło skokowe umocnienie funta, Dax (0,14%) i FTSE MIB (-0,56%) zderzyły się z ważnymi poziomami oporu. Dax choć zakończył dzień na plusie, oddał cały zysk z otwarcia. CAC40 i Stoxx 600 spadły odpowiednio o 0,01% i 0,08%. Podobnie było za oceanem. Dow Jones stracił 198 pkt., czyli 0,59%, S&P500 spadł o 0,58%, ale utrzymał na granicy pułapu 4100 pkt. Nasdaq Composite został przeceniony o 0,52%.

Azjatyckie rynki akcji w większości podążają za spadkami w Europie i na Wall Street. Decyzja RBNZ nie poprawiła nastrojów, a inwestorzy pozostają ostrożni przed NFP i groźbą możliwej recesji. Giełda w Tokio traci 1,65%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,06%, a koreański KOSPI rośnie o 0,63%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,66%), Szanghaj (0,49%), Singapur (0,48%), Nowa Zelandia (-0,47%), Indonezja (0,08%). Indeks Asia Dow traci 0,91%. Tracą giełdy w Malezji, Tajlandii oraz kontynentalna chińska giełda w Shenzhen.

Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej zakończyła zatrzymaniem rajdu blue chipów, a przebieg sesji przypominał to, co działo się na wiodących giełdach Starego Kontynentu. Warszawskie byki, w pierwszej połowie notowań były stroną dominującą, jednak tylko do czasu, a konkretnie do południa i rozpoczęcia handlu na Wall Street. W ciągu dnia dwukrotna próba przełamania oporu skończyła się skuteczną kontrą niedźwiedzi, co ostatecznie sprowadziło benchmark pod kreskę. Zamknięcie WIG i WIG20 wypadło w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań.

Od dwóch dni poziom 1800 pkt. jest barierą gdzie dobrze usadowiła się podaż. Dopiero po jego przełamaniu będzie można mówić o dalszym wspinaniu się pod górę. Zatem od strony technicznej sytuacja wydaje się dość prosta. Jeśli niedźwiedzie przejmą inicjatywę, można spodziewać się powrotu do wsparcia w okolicach 1700 pkt. Zmartwieniem jest spadek aktywności kupujących. To już druga sesja, podczas której atak na opór nie był wspierany wzrostem obrotów, co sugeruje, że na razie inwestorzy wolą pozostać na gotówce i przyglądać się rozwojowi sytuacji.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł raptem 739 mln złotych. WIG stracił 0,03% a WIG20 oddał z dorobku 0,14%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,11%, meldując się na poziomie 1792 pkt. Fason trzymały średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,16%. sWIG80 wzrósł o 0,12%.

Złoty w stosunku do głównych walut pozostaje w szerokim trendzie bocznym:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,33.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,67.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,27.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,71.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.