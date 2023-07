Reserve Bank of Australia podczas lipcowego posiedzenia utrzymał stopę gotówkową na poziomie 4,1%, po podniesieniu jej o 25 pb miesiąc wcześniej, mimo że rynek oczekiwał kolejnej podwyżki o 25 pb.

Podczas gdy amerykańscy inwestorzy świętują, niepisaną tradycją jest to, że handlowcy robią sobie przerwę w podejmowaniu decyzji i jeśli schemat ma się powtórzyć, można spodziewać się spokojnego handlu. Już wczoraj podczas skróconej sesji na Wall Street widać było, że inwestorzy wyczekują na drugą część tygodnia, podczas której ich uwaga skupi się przede wszystkim na danych z amerykańskiego rynku pracy.

Wczorajsze dane PMI i ISM dla przemysłu wskazały, że ten sektor mocno kuleje i nie może doczekać się odbicia od czasu pandemii. Amerykański PMI został potwierdzony na najniższym od sześciu miesięcy poziomie, to drugi z rzędu miesięczny spadek kondycji sektora produkcyjnego, w obliczu ponownego spadku produkcji i gwałtownego spadku liczby nowych zamówień przy stłumionym popycie spowodowanym presją inflacyjną i wyższymi stopami procentowymi. Niedostatek nowych zamówień skłonił firmy do kontynuowania wysiłków zmierzających do zmniejszenia zapasów, przy czym zakup środków produkcji również znacznie się zmniejszył. Indeks ISM Manufacturing PMI w Stanach Zjednoczonych spadł w czerwcu do 46, najniższego poziomu od maja 2020 r. i poniżej prognoz na poziomie 47. Odczyt wskazywał na szybsze tempo spadku aktywności produkcyjnej i słabnącym optymizmem co do drugiej połowy 2023 roku.

Giełdy w Europie i Wall Street wciąż pełne optymizmu, gdy Fear & Greed Index jest na terytorium ekstremalnej chciwości.

Wczorajszy handel na na europejskich parkietach zakończył się w mieszanych nastrojach. Giełda w mediolanie ponownie wspięła się na rekordowy poziom, a FTSE MIB wzrósł o 0,77%. IBEX35 zyskał 0,54%, a pozostałe benchmarki straciły od 0,06% (FTSE100) do 0,41% (Dax).

Skrócona sesja na Wall Street zakończyłą się niewielkimi wzrostami. Dow Jones wzrósł o 11 pkt., czyli 0,03%, utrzymując się powyżej 34000 pkt. S&P500 zyskał 0,12%. Nasdaq Composite, który w minionym półroczu radził sobie najlepiej, zyskał 0,21%.

W Azji mieszane nastroje.

Na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku tydzień rozpoczął się w optymistycznych nastrojach, jednak dzisiejsza sesja pod nieobecność graczy z USA nie była zbyt zadowalająca. Nikkei 225 spada o 0,94%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,44%. Południowokoreański KOSPI traci 0,28%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,55%), Szanghaj (0,07%,) Singapur (-0,18%), Sensex (0,06%). Indeks Asia Dow traci 0,79%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Nie oglądając się na główne parkiety w Europie i na Wall Street, warszawskie byki nie odpuszczają, pomimo że odczyt PMI dla przemysłu kolejny raz pokazał słabnącą kondycję sektora. Poza skromnym cofnięciem sWIG80, pozostałe indeksy solidnie wzrosły. Od kilku dni trwa test sił obu stron konfliktu. Gdy tydzień temu WIG20 dotarł do oporu na 2080 pkt., to niedźwiedzie przeszły do kontrataku, spychając indeks do lokalnego wsparcia na poziomie 2020 pkt. W ubiegły poniedziałek byki sparowały szarżę niedźwiedzi, wyciągając WIG20 z powrotem na pułap 2060 pkt. i ta przepychanka przypominająca przeciąganie liny trwa nadal. Czy nowe rozdanie przyniesie zwycięstwo popytu?

Od tygodnia WIG20 utknął pomiędzy lokalnym wsparciem, a oporem. Zatem wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy początek tygodnia to był falstart, czy powrót apetytu na akcje. WIG20, po płaskim otwarciu, systematycznie zyskiwał i już w pierwszej godzinie handlu padło rozstrzygnięcie, kto rozdaje karty. Indeks utrzymał zdobycz z początku handlu kończąc w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe sesje mogą rozstrzygnąć o dalszych losach blue chipów. WIG20fut przetestował od spodu poprzednio rozbity poziom 2080 pkt., który mógł się zamienić w opór. Wczoraj poziom ten był ponownie testowany, a wsparcie na poziomie 2020 pkt. jest skutecznie bronione. Aktualnie zarówno scenariusz wystąpienia korekty, jak i ataku na szczyty pozostaje w grze.

WIG zyskał 1,01%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 0,88%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,47%, finiszując na poziomie 2075 pkt. Dobrze spisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,37%, a sWIG80 zameldował się pod kreską z nic nie znaczącą stratą 0,04%.

Dobra passa złotego trwa.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 04.07.2023.

Złoty pozostaje stabilny w okolicach piątkowego zamknięcia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,16.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,43.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,06.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 35 50.



