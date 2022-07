RBA podnosi stopy procentowe trzeci miesiąc z rzędu

N a dzisiejszym posiedzeniu Rada Gubernatorów podjęła decyzję o zwiększeniu docelowej stopy gotówkowej o 50 punktów bazowych do 1,35 proc. Podniosła również oprocentowanie sald rozrachunku walutowego o 50 punktów bazowych, do 1,25 proc.

Globalna inflacja jest wysoka. Wzmacniają ją zakłócenia łańcuchów dostaw związane z COVID, wojna na Ukrainie i silny popyt, który wywiera presję na zdolności produkcyjne. Polityka pieniężna globalnie reaguje na tę wyższą inflację, chociaż w większości krajów minie jeszcze trochę czasu, zanim inflacja powróci do celu. Inflacja w Australii również jest wysoka, ale nie tak wysoka jak w wielu innych krajach. Czynniki globalne odpowiadają za znaczną część wzrostu inflacji w Australii, ale rolę odgrywają również czynniki krajowe. Silny popyt, napięty rynek pracy i ograniczenia mocy produkcyjnych w niektórych sektorach przyczyniają się do presji na wzrost cen. Powodzie mają również wpływ na niektóre ceny. Przewiduje się, że inflacja osiągnie szczyt jeszcze w tym roku, a następnie spadnie z powrotem w kierunku 2-3% w przyszłym roku.

Po trzech tygodniach wyprzedaży akcji na globalnych rynkach, miniony tydzień zahamował tendencję, ale cztery ostatnie sesje pokazały, że to odbicie było tylko pułapką na byki. Wczorajsza, podobnie jak i piątkowa sesja w Europie nie przejdą do historii, a główne indeksy Starego Kontynentu zakończyły dzień w mieszanych nastrojach, chociaż większość z nich na sporym plusie. Najlepiej wypadł FTSE 100 z zyskiem 0,89%, CAC40 i Stoxx 600 zyskały 0,40% i 0,54%. Pod kreską finiszowały Frankfurt, Mediolan i Madryt. Po dniu wolnym powracają dziś gracze z USA. Od nocy rosną kontrakty na amerykańskie indeksy średnio o 0,4%.

Rentowności obligacji rządu USA cofają się, ale i tak utrzymują się na wysokich poziomach. Na zamknięciu notowań trzydziestolatki osiągnęły rentowność 3,117%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note dają stopę zwrotu na poziomie 2,894%. Najbardziej wrażliwe na stopy procentowe dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 2,837%.

Na rynkach w rejonie Azji i Pacyfiku większość parkietów zyskuje, podobnie jak i kontrakty na amerykańskie indeksy. Handel wciąż pozostaje niestabilny głównie ze względu na obawy o spowolnienie gospodarcze. Inwestorzy próbują ocenić wpływ decyzji banków centralnych na wycenę ryzykownych aktywów, na ile agresywnie będą podnosić stopy procentowe w celu zahamowania inflacji i na ile spowoduje to spowolnienie globalnej gospodarki. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,05%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,65%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 1,59%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (0,42%), Szanghaj (-0,31%), Singapur -0,57%), Nowa Zelandia (0,95%), Indonezja (1,53%). Indeks Azja Dow rośnie o 0,54%.

Podobnie jak i na pozostałych parkietach globu, podczas nieobecności inwestorów z USA, wczorajsza sesja na GPW nie wniosła nic nowego, a wyhamowanie ostatniego odbicia stało się faktem.

Obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce spełniają się, a niektórzy ekonomiści roztaczają przed nami widmo recesji. Podczas pierwszej sesji kwartału warszawskie byki również znalazły się w defensywie, a kiepskie nastroje na globalnych parkietach musiały przełożyć się na graczy znad Wisły, którzy podążali za tracącymi giełdami Starego Kontynentu. WIG20 znalazł się w ważnym miejscu, docierając do krótkoterminowego oporu. Benchmark odbił się od bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 12 maja tego roku, a byki domknęły lukę sprzed dwóch tygodni. Po dwóch tygodniach, podczas których widoczna jest równowaga pomiędzy popytem a podażą, miniony tydzień nie przyniósł nadziei na większe odbicie. Teraz najważniejszym zadaniem dla popytu jest pokonanie oporu w okolicach 1735 pkt. Jednak na parkiecie przy Książęcej panuje już wakacyjna sielanka, na co wskazują mizerne obroty, które podczas wczorajszej sesji wyniosły raptem 823 mln złotych. Jest to jakaś podpowiedź, że uczestnicy rynku stoją z boku i czekają na rozwój sytuacji siedząc na gotówce. Światowe giełdy nie pozostawiają złudzeń, że powrót do wzrostów nie nastąpi szybko i prawdopodobnie to jeszcze nie pora, by kupować dołki. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. WIG zyskał symboliczne 0,04%, WIG20 zakończyły handel zyskiem 0,25%. Wrześniowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 0,36%, meldując się na poziomie 1687 pkt. Średnie i małe spółki straciły odpowiednio 0,17% i 1,37%.

Końcówka drugiego kwartału była dość spokojna dla złotego. Co przyniesie druga połowa roku? Obaw jest aż nadto, a rynki wschodzące mogą sobie nie poradzić z globalną awersją do ryzykownych aktywów. Inwestorzy mogą wyczekiwać na decyzję RPP.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,47.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,69.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,51.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,70.

PLNJPY – słabość jena widać też w relacji do złotego. Para aktualnie handlowana jest 30,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.